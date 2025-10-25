Η Καλαμάτα 80 ρίχνεται στη μάχη της Volley League – Στόχος η εδραίωση, πρώτος αντίπαλος ο Μίλωνας

Με 18 αναμετρήσεις, 10 ομάδες και ένα πρωτάθλημα γεμάτο όνειρα και φιλοδοξίες, η νέα χρονιά ξεκινά για τις δέκα συμμετέχουσες ομάδες της Volley League.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η ομάδα της Καλαμάτας 80, η οποία επιστρέφει με στόχο να εδραιωθεί, έχοντας φέτος πολλές αλλαγές στο ρόστερ της.

Στο “τιμόνι” παραμένει ο Άκης Χατζηαντωνίου, που καλείται να οδηγήσει την ομάδα στην επίτευξη των νέων της στόχων, όπως πέρυσι την ανέβασε στην άνοδο με μιας μόλις ήττα στην περσινή Pre League.

Πρώτος αντίπαλος θα είναι ο πολύπειρος και αρκετά νεανικός φέτος, Μίλωνας του ικανότατου Σάκη Ψάρρα, και ζητούμενο για την μεσσηνιακή ομάδα είναι να πάρει το αποτέλεσμα που της αξίζει, ανοίγοντας με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν.