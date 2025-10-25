Η Καλαμάτα 80 ρίχνεται στη μάχη της Volley League – Στόχος η εδραίωση, πρώτος αντίπαλος ο Μίλωνας

|2.
|Κομητούδης Δημήτριος
|04/10/1995
|1.94
|Πασαδόρος
|Α.Ο.Π.Κηφισιάς
|4.
|Goralik Yannick (GER)
|23/10/1997
|2.06
|Κεντρικός
|VK Trox Priblam (Τσεχία)
|5.
|Καούνης Νικόλαος
|18/02/2003
|1.80
|Λίμπερο
|Α.Σ.Πανερυθραϊκός
|8.
|Δαλακούρας Κωνσταντίνος
|08/01/1990
|1.97
|Ακραίος
|Α.Ο.Καλαμάτα 80
|10.
|Espedido Liam (CAN)
|31/01/2002
|2.05
|Διαγώνιος
|Alberta Golden Bears (Καναδάς)
|11.
|Μάρκου Άγγελος
|01/07/2003
|1.96
|Διαγώνιος
|Παναθηναϊκός Α.Ο.
|12.
|Μπιρμπίλης Νικόλαος
|01/09/2002
|1.94
|Κεντρικός
|Α.Ο.Καλαμάτα 80
|13.
|Πετσιάς Απόστολος
|29/07/2003
|1.93
|Πασαδόρος
|Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
|14.
|Leeson Blake (USA)
|07/06/1995
|2.03
|Κεντρικός
|SVG Lüneburg (Γερμανία)
|17.
|Ντάκουρης Ευάγγελος
|24/08/1992
|1.84
|Λίμπερο
|Α.Ο.Καλαμάτα 80
|19.
|Kovacevic Filip (SRB)
|19/03/1996
|2.01
|Ακραίος
|CSM Corona Brașov (Ρουμανία)
|22.
|Horvath Kristof (HUN)
|02/09/1999
|1.96
|Ακραίος
|Lokomotiv Avia (Βουλγαρία)
|44.
|Μανωλάκης Βασίλειος
|08/12/1994
|1.99
|Κεντρικός
|Α.Ο.Φοίνικας Σύρου
|77.
|Παύλου Κωνσταντίνος
|07/10/1996
|1.90
|Ακραίος
|Α.Ο.Π.Κηφισιάς
|Μέσος όρος:
|27 έτη
|1,96 cm
|Προπονητής: Χατζηαντωνίου Άκης
|Προπονητής Β: Μαντέκας Γιάννης
Τα ματς της 1ης αγωνιστικής
Μια αναμέτρηση σήκωσε χθες την αυλαία για το 58ο Εθνικό πρωτάθλημα., ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Φοίνικα Σύρου, με τους Θεσσαλονικείς να κάνουν ιδανική πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Volley League επικρατώντας με 3-0 σετ.
ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 80- AFFIDEA
1η Αγωνιστική – Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025
Γυμναστήριο Κροίσος Πέρσης, Νέα Σμύρνη, 18:30 (Live Streaming ESAP TV): Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
2η Αγωνιστική – Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025
Α.Ο. Καλαμάτα 80 – Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου
3η Αγωνιστική – Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025
Ο.Φ.Η. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
4η Αγωνιστική – Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ
5η Αγωνιστική – Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
6η Αγωνιστική – Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Α.Ο. Φοίνικας Σύρου
7η Αγωνιστική – Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025
Πανιώνιος Γ.Σ.Σ. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
8η Αγωνιστική – Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Α.Ο.Π. Κηφισιάς
9η Αγωνιστική – Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026
Παναθηναϊκός Α.Ο. – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
Β΄ Γύρος
10η Αγωνιστική – Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Α.Ο.Ν.Σ. Μίλων
11η Αγωνιστική – Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Α.Ο. Φλοίσβος Π. Φαλήρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
12η Αγωνιστική – Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Ο.Φ.Η.
13η Αγωνιστική – Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026
Ολυμπιακός Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
14η Αγωνιστική – Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Π.Α.Ο.Κ.
15η Αγωνιστική – Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Α.Ο. Φοίνικας Σύρου – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
16η Αγωνιστική – Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.
17η Αγωνιστική – Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Α.Ο.Π. Κηφισιάς – Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea
18η Αγωνιστική – Σάββατο 06 Μαρτίου 2026
Α.Ο. Καλαμάτα 80 Affidea – Παναθηναϊκός Α.Ο.