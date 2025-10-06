ΑΟ Καλαμάτα 80 – Affidea: Και επίσημα η λύση της συνεργασίας με τον Βιέιτο, που μετακομίζει Θεσσαλονίκη

Την είδηση που πρώτοι είχαμε δημοσιεύσει για την αποδέσμευση του Ουρουγουανού πετοσφαιριστή Μαουρίσιο Βιέιτο (διαβάστε ΕΔΩ) επιβεβαιώνει σήμερα η ΤΑΠ ΑΟ Καλαμάτα 80 – Affidea.

Ο έμπειρος ακραίος, με εντυπωσιακές επιδόσεις και έναν βολεϊκό χαρακτήρα που ξεχώρισε και αγαπήθηκε από το φίλαθλο κοινό της πόλης και όχι μόνο, έχοντας προσφέρει τα μέγιστα στην άνοδο και επάνοδο της ομάδας στην πρώτη εθνική κατηγορία, πλέον μετακομίζει στη Θεσσαλονίκη, όπου θα συνεχίσει την καριέρα του στο ελληνικό πρωτάθλημα αγωνιζόμενος για τον Άρη.