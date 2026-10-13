Η φετινή ομάδα είναι δημιούργημα του Γιώργου Πρασσά | Η νίκη στην Τούμπα μας γεμίζει όλους υπερηφάνεια και ευθύνη για τη συνέχεια

του Τάσου Μπούρα *

Μια μεγάλη νίκη της Μαύρης Θύελλας στην Τούμπα απέναντι στον ΠΑΟΚ, που αξίζει πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας και στον προπονητή μας για την προσπάθεια, το πάθος και την αποφασιστικότητά τους.

Για μένα, όμως, αυτή η νίκη έχει και μια ξεχωριστή προσωπική σημασία. Νιώθω πραγματικά τυχερός που, ύστερα από 25 χρόνια, επέστρεψα στη διοίκηση της ομάδας της πατρίδας μου, της αγαπημένης μου Μαύρης Θύελλας μετά από προτροπή Γιώργου Πρασσά που με έπεισε για το όραμα του.

Θέλω, όμως, να σταθώ στους ανθρώπους που έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή πίσω από τη φετινή προσπάθεια.

Η φετινή ομάδα είναι δημιούργημα του προέδρου , Γιώργου Πρασσά. Ενός ανθρώπου που δεν διαθέτει μόνο τα απαραίτητα οικονομικά μέσα, αλλά αφιερώνει πολύτιμο χρόνο, ακόμη κι από το Σικάγο και το Μαϊάμι, όπου βρίσκονται οι επιχειρήσεις του, για την αγαπημένη του Καλαμάτα. Ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου, με όραμα και ξεκάθαρη πίστη στις δυνατότητες αυτής της ομάδας.

Στον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, που χτίζει την ομάδα του μέλλοντος, αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Με τη δουλειά, τη φιλοσοφία και την προσήλωσή του αποδεικνύει ότι είναι ένας σπουδαίος προπονητής, με τις δυνατότητες να οδηγήσει την Καλαμάτα ακόμη ψηλότερα.

Στον Γιώργο Ελευθερούδη, τον άμεσο συνεργάτη του προέδρου, αξίζουν επίσης ιδιαίτερες ευχαριστίες, καθώς είχε καθοριστική συμβολή στην επιλογή και την ολοκλήρωση των συμφωνιών με τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν σήμερα τον κορμό αυτής της ομάδας.

Αυτή η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς, σωστών επιλογών και πίστης σε ένα κοινό όραμα. Και η νίκη στην Τούμπα μάς γεμίζει όλους υπερηφάνεια, αλλά και ευθύνη για τη συνέχεια.

Η Καλαμάτα δεν είναι απλώς μια ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι οι ρίζες μας, η πόλη μας, οι αναμνήσεις μας και ένα κομμάτι της καρδιάς μας.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με ενότητα, σκληρή δουλειά και πίστη, για να οδηγήσουμε τη Μαύρη Θύελλα εκεί που της αξίζει!

Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτας