Η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Γενική Συνέλευση της ΕΛ.ΜΟΤ.Ο. – Διοργανωτής η ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ.

Η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας (ΕΛ.ΜΟΤ.Ο.) θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαρτίου 2026 στην Καλαμάτα, με διοργανωτή τη Λέσχη Μοτοσυκλέτας Μεσσηνίας & Φίλων Μοτοσυκλέτας (ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ. – ΜΟΤΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ).

Οι εργασίες της συνέλευσης θα φιλοξενηθούν στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Παλαιού Δημαρχείου Καλαμάτας (Αριστομένους 26–28) και θα συγκεντρώσουν εκπροσώπους μοτοσυκλετιστικών λεσχών και οργανωμένων ομάδων από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα συζητήσουν ζητήματα που αφορούν τον οργανωμένο μοτοσυκλετισμό, τις δράσεις της Ομοσπονδίας και τις μελλοντικές πρωτοβουλίες του χώρου.

Το πρόγραμμα της διοργάνωσης περιλαμβάνει:

Σάββατο 14 Μαρτίου | 18:00 – 21:00

Θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες προετοιμασίας της Γενικής Συνέλευσης, με εισηγήσεις, τοποθετήσεις και προτάσεις, καθώς και συζήτηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων λεσχών και μοτο-ομάδων.

Κυριακή 15 Μαρτίου | 09:00 – 13:00

Θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΛ.ΜΟΤ.Ο., με τη συμμετοχή εκπροσώπων των λεσχών της Ομοσπονδίας και των μοτο-ομάδων supporters.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από τη ΛΕ.ΜΟ.ΜΕ. – ΜΟΤΟΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ, η οποία μέσα από τις δράσεις της προωθεί τον οργανωμένο μοτοσυκλετισμό, τη συνεργασία των λεσχών και την ανάπτυξη του μοτοτουρισμού, συμβάλλοντας παράλληλα στην προβολή της Μεσσηνίας και της Καλαμάτας ως τόπο φιλοξενίας σημαντικών πανελλήνιων συναντήσεων.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Καλαμάτας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η παρουσία και η ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων των λεσχών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μέσα από τον διάλογο και τις προτάσεις διαμορφώνεται η επόμενη ημέρα του οργανωμένου μοτοσυκλετισμού στην Ελλάδα