Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
10
Μάρτιος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο μετρ των ανόδων Αλέκος Βοσνιάδης και η υπερηφάνεια των παλαίμαχων της Μαύρης Θύελλας (video)

Share

Χαρά και υπερηφάνεια χαρακτηρίζουν τις στιγμές που ζει τα τελευταία 24ωρα! Η φετινή χρονιά, πριν καν ηχήσει το τελευταίο σφύριγμα, θέλει τη Μαύρη Θύελλα πρωταθλήτρια Super League II και πλέον «κάτοικο» της κορυφαίας κατηγορίας του Ελληνικού ποδοσφαίρου με μετρ της επιτυχίας αυτής τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη.

Ο προπονητής που μετρά τρεις συνεχόμενες ανόδους και διπλάσιες από αυτές στην καριέρα του έχει βάλει την υπογραφή στην εξαιρετική σεζόν της Καλαματιανής ομάδας. Η φετινή επάνοδος της ομάδας στην πρώτη εθνική ξυπνά μνήμες από το παρελθόν και παράλληλα δημιουργεί προσδοκίες για το μέλλον…

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode