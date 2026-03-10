Ο μετρ των ανόδων Αλέκος Βοσνιάδης και η υπερηφάνεια των παλαίμαχων της Μαύρης Θύελλας (video)

Χαρά και υπερηφάνεια χαρακτηρίζουν τις στιγμές που ζει τα τελευταία 24ωρα! Η φετινή χρονιά, πριν καν ηχήσει το τελευταίο σφύριγμα, θέλει τη Μαύρη Θύελλα πρωταθλήτρια Super League II και πλέον «κάτοικο» της κορυφαίας κατηγορίας του Ελληνικού ποδοσφαίρου με μετρ της επιτυχίας αυτής τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη.

Ο προπονητής που μετρά τρεις συνεχόμενες ανόδους και διπλάσιες από αυτές στην καριέρα του έχει βάλει την υπογραφή στην εξαιρετική σεζόν της Καλαματιανής ομάδας. Η φετινή επάνοδος της ομάδας στην πρώτη εθνική ξυπνά μνήμες από το παρελθόν και παράλληλα δημιουργεί προσδοκίες για το μέλλον…