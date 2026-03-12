Η Μαύρη Θύελλα την Κυριακή γιορτάζει-Το πρόγραμμα της ημέρας!

Η Μαύρη Θύελλα την Κυριακή γιορτάζει! Μαζί της και όλη η πόλη!

Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:00 και για αυτό παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευση, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού. Πριν τη σέντρα, στο ημίχρονο και αμέσως μετά το τέλος παιχνιδιού θα υπάρξουν εκπλήξεις!

Μετά τις 17:00 θα διεξαχθεί η απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου, από τον πρόεδρο της Super League 2, Πέτρο Μαρτσούκο. Η ομάδα μας στη συνέχεια θα κάνει τον γύρο της πόλης με ανοιχτό πούλμαν, το οποίο θα ακολουθεί ο κόσμος.

Το πάρτι όμως δεν σταματά εκεί! Από τις 20:00 και έπειτα θα συνεχιστεί στην πλατεία με συναυλία και ομιλίες των παρευρισκόμενων. Να είστε όλοι εκεί σας περιμένουμε! Όλοι μαζί να γιορτάσουμε την άνοδο της Μαύρης Θύελλας!