Η Καλαμάτα στους 26 καλύτερους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026, σύμφωνα με τους βρετανικούς Times

Στη λίστα των Times με τους 26 κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026, η Καλαμάτα φιγουράρει στην δωδέκατη θέση, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς ενισχυόμενη διεθνή της δυναμική.

Η έγκριτη βρετανική εφημερίδα χαρακτηρίζει το λιμάνι της πόλης «αδικαιολόγητα παραγνωρισμένο» και παρουσιάζει την Καλαμάτα ως έναν «εγκληματικά υποτιμημένο» προορισμό, που εξελίσσεται σε ιδανική επιλογή για σύντομες αστικές αποδράσεις (city break) για το παγκόσμιο ταξιδιωτικό κοινό.

Η διεθνής προβολή ενισχύεται περαιτέρω από τα γυρίσματα της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, εμπνευσμένης από την Οδύσσεια, καθώς και από την απευθείας αεροπορική σύνδεση με το Λονδίνο. Σε αυτή τη συγκυρία, η Καλαμάτα εδραιώνει με δυναμισμό τη θέση της στη βρετανική τουριστική αγορά, ανοίγοντας νέες προοπτικές για την τουριστική της ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

