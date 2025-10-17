Η Καλαμάτα συμμετείχε στο Info Day του Προγράμματος Καινοτομίας “Climate Neutral Cities Challenge 2025”

Ο Δήμος Καλαμάτας συμμετείχε στο Info Day του Προγράμματος Καινοτομίας “Climate Neutral Cities Challenge 2025”, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την χορηγία του Πράσινου Ταμείου, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο του ΥΠΕΝ στην Αθήνα και διαδικτυακά.

Τον Δήμαρχο Καλαμάτας εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κλιματικής Ουδετερότητας κ. Βασίλης Παπαευσταθίου, ο οποίος παρουσίασε τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πόλεις στην πορεία τους προς την κλιματική ουδετερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο κ. Παπαευσταθίου αναφέρθηκε στον κεντρικό ρόλο της καινοτομίας ως εργαλείο για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, υπογραμμίζοντας ότι οι πρωτοποριακές λύσεις που αναπτύσσονται μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες πρέπει να έχουν άμεση εφαρμογή στην καθημερινότητα του πολίτη, από την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιώσιμη κινητικότητα έως τη διαχείριση αποβλήτων και υδάτων.

Το πρόγραμμα “Climate Neutral Cities Challenge 2025” στοχεύει στην ανάδειξη και υλοποίηση καινοτόμων ιδεών που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της μετάβασης των έξι ελληνικών πόλεων που συμμετέχουν στην Αποστολή “100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030”: Αθήνα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα.

Η Καλαμάτα, ως μία από τις έξι αυτές πόλεις, συνεχίζει να ενισχύει τη συμμετοχή της σε πρωτοβουλίες που προωθούν τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, την ενεργειακή μετάβαση και την τοπική καινοτομία, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της για ένα πράσινο, έξυπνο και ανθεκτικό μέλλον.