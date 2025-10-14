Πρόσκληση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Καινοτομίας “Climate Neutral Cities Challenge 2025”

Ο Δήμος Καλαμάτας σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα Καινοτομίας Climate Neutral Cities Challenge 2025, που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Το πρόγραμμα Climate Neutral Cities Challenge στοχεύει στην ανάδειξη καινοτόμων προτάσεων που θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση της μετάβασης των έξι ελληνικών προς την κλιματική ουδετερότητα: Αθήνα, Ιωάννινα, Καλαμάτα, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη και Τρίκαλα. Οι πόλεις αυτές συμμετέχουν στην Αποστολή «100 Κλιματικά Ουδέτερες και Έξυπνες Πόλεις έως το 2030» και καλούνται να αποτελέσουν πρότυπα καλών πρακτικών για την Ελλάδα και την Ευρώπη.

Μέσα από το πρόγραμμα, ενθαρρύνεται η υποβολή προτάσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πόλεων, συνδυάζοντας καινοτόμες λύσεις με νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τρόπους χρηματοδότησης. Οι λύσεις αυτές δύνανται να εφαρμοστούν πιλοτικά στο τέλος του προγράμματος.

Προσκαλούνται νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ), ερευνητικές ομάδες και εργαστήρια, και φυσικά πρόσωπα με καινοτόμες ιδέες (innovators) να προτείνουν λύσεις σε προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι έξι πόλεις πάνω σε πέντε θεματικές ενότητες:

1. Ενεργειακή Απόδοση & Απανθρακοποίηση Κτιρίων

2. Καθαρή & Ανανεώσιμη Ενέργεια

3. Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα

4. Διαχείριση Αποβλήτων

5. Βιώσιμη Διαχείριση Υδάτων

Βασικές Ημερομηνίες Προγράμματος

Στις 15 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί το Info Day υβριδικά στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα και online. Οι Δήμοι θα παρουσιάσουν τις προκλήσεις και τις λύσεις που αναζητούν.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών λήγει στις 22 Οκτωβρίου 2025. Στη συνέχεια, οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης και οι καλύτερες προτάσεις θα βραβευτούν στο Award Ceremony στις 13 Νοεμβρίου 2025, όπου οι διακριθέντες θα παρουσιάσουν τις λύσεις τους και θα εξετάσουν δυνατότητες εφαρμογής μέσω Proof of Concept, με εκπροσώπους του ΥΠΕΝ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του παραγωγικού ιστού.

Μάθετε περισσότερα & δηλώστε συμμετοχή

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος: https://climateneutral.mantisbi.io/

Για να παρακολουθήσετε το Info Day και να εξασφαλίσετε δωρεάν τη συμμετοχή σας: Κρατήστε τη θέση σας εδώ