Η Καλαμάτα ζει στους ρυθμούς του 33ου Kalamata Cup και του 12ου Elegant Cup (pic’s)

Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη ημέρα στην Καλαμάτα ο μεγάλος διεθνής θεσμός της ρυθμικής γυμναστικής, το 33ο Kalamata Cup και το 12ο Elegant Cup, που διοργανώνει ο Φιλογυμναστικός Όμιλος Καλαμάτας, μετατρέποντας για ακόμη μία χρονιά την πόλη σε επίκεντρο χάρης, δύναμης και υψηλού επιπέδου συναγωνισμού.

Σημείο αναφοράς της διοργάνωσης αποτελεί το Κλειστό Γυμναστήριο της Τέντας στην Καλαμάτα, όπου από την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου έως και την Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 φιλοξενούνται εντυπωσιακές εμφανίσεις και δυνατές αγωνιστικές στιγμές.

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν 400 αθλήτριες από τέσσερις χώρες – Ελλάδα, Βουλγαρία, Ισραήλ και Κύπρο – οι οποίες παρουσιάζουν προγράμματα υψηλής τεχνικής δυσκολίας και καλλιτεχνικής έκφρασης, επιβεβαιώνοντας τον διεθνή χαρακτήρα και το κύρος των αγώνων. Άλλωστε, το Kalamata Cup και το Elegant Cup αποτελούν πλέον σταθερό σημείο αναφοράς στο καλεντάρι της ρυθμικής γυμναστικής, προσελκύοντας κορυφαία σωματεία αλλά και ανερχόμενα ταλέντα του αθλήματος. Η διοργάνωση δεν είναι απλώς ένας αγώνας· είναι μια γιορτή αθλητισμού και πολιτισμού, που ενισχύει την εξωστρέφεια της πόλης και αναδεικνύει την Καλαμάτα ως διεθνή προορισμό αθλητικών διοργανώσεων.