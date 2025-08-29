Η ΚΕΔΕ ζητά έκτακτη χρηματοδότηση και μαζικές προσλήψεις (video)

Υπόμνημα 12 βασικών αξόνων στους οποίους οι δήμοι αντιμετωπίζουν άμεσα και δομικά προβλήματα, παρουσιάζει -με την παράλληλη κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων- η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Το υπόμνημα αυτό εστάλη προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας να υπάρξουν αναφορές στην επικείμενη παρουσία του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Πάντως, τα κυρίαρχα έχουν να κάνουν με το αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης που αγγίζει τα 468 εκατ. ευρώ για να ισοσκελιστούν οι προϋπολογισμοί του 2025, αλλά και με την ουσιαστική ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό. Οι δήμοι προτάσσουν την ανάγκη μαζικών προσλήψεων προσωπικού, ειδικά σε ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας. Διεκδικούν επίσης την επέκταση του προγράμματος απασχόλησης ανέργων άνω των 55 ετών.