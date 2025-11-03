Η Κέιτ Μπλάνσετ για γυρίσματα ταινίας στην Καρδαμύλη – Νέα διεθνής παραγωγή στη Μεσσηνία

Λίγους μόλις μήνες μετά την κινηματογραφική “Οδύσσεια” και τα γυρίσματα του Κρίστοφερ Νόλαν, ακόμη μια σπουδαία διεθνής παραγωγή φτάνει στη Μεσσηνία, αυτή τη φορά στο δυτικό κομμάτι του Μεσσηνιακού κόλπου και συγκεκριμένα στη Μεσσηνιακή Μάνη.

Η βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ (Cate Blanchett) αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες στην Καρδαμύλη για τις ανάγκες της νέας ταινίας με τίτλο “Sweetsick”, μια δημιουργία της εταιρείας Heretic, σε σενάριο της Alice Birch που έχει ήδη αποσπάσει διεθνή αναγνώριση για τις κινηματογραφικές της συνεργασίες.

Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν από 4 έως 9 Νοεμβρίου, με σκηνές σε Καρδαμύλη, Τραχήλα, Πετροβούνι και κατά μήκος της επαρχιακής οδού Αγίου Δημητρίου – Τραχήλας, όπου έχουν προβλεφθεί ολιγόλεπτες ρυθμίσεις κυκλοφορίας. Εντυπωσιακές θα είναι και οι θαλάσσιες λήψεις, με τρία σκάφη να συμμετέχουν στη δράση, ενώ το επιβλητικό τοπίο της Μάνης θα «ντύσει» το φινάλε της ταινίας — μια σκηνή κάθαρσης και επιστροφής στις ρίζες.

Η παραγωγή έχει ήδη εγκαταστήσει βάσεις στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης και στο Πνευματικό Κέντρο Τραχήλας, ενώ οι προετοιμασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς. Σημεία στάθμευσης συνεργείων έχουν οριστεί στον παραλιακό χώρο της Καρδαμύλης, καθώς και κατά μήκος του δρόμου προς Παλιά Καρδαμύλη, με πλήρη μέτρα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διέρρευσαν ήδη στο Instagram μερικές φωτογραφίες από τις προετοιμασίες της παραγωγής, που δείχνουν συνεργεία να στήνουν τον εξοπλισμό και φωτιστικά συστήματα στην παραλία της Καρδαμύλης και στην Τραχήλα — δίνοντας μια πρώτη γεύση από την ατμόσφαιρα του φιλμ.

Το “Sweetsick” είναι μια ιστορία επιστροφής και συμφιλίωσης, που κορυφώνεται μέσα από τα χρώματα και το φως της Μάνης. Και με την παρουσία της Κέιτ Μπλανσετ, η Μεσσηνία ετοιμάζεται ξανά να γίνει το επίκεντρο του διεθνούς κινηματογραφικού ενδιαφέροντος.

Πηγή: ertnews.gr