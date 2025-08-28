Υδρογονάνθρακες: Θετικά σήματα για Κρήτη και Πελοπόννησο – Δύο «παίκτες» ήδη με δυνατότητα προσφοράς

«Ζεστές» είναι τουλάχιστον δύο εταιρείες για τη διεκδίκηση των θαλάσσιων μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο, για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες του insider.gr, τα αντίστοιχα σεισμικά δεδομένα έχουν εξαγοραστεί από δύο «παίκτες» του κλάδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά των μετρήσεων δεν σηματοδοτεί και βέβαιη «κάθοδο» στον διαγωνισμό – μία ενδιαφερόμενη εταιρεία αποκτά τις μετρήσεις ακριβώς για να αποκτήσει πλήρη εικόνα για τις υπό παραχώρηση περιοχές και να λάβει τις τελικές αποφάσεις της. Από την άλλη μεριά, όμως, η προμήθεια των δεδομένων αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς. Κάτι που σημαίνει ότι δύο «παίκτες» της αγοράς έχουν ήδη αποκτήσει «εισιτήριο» για συμμετοχή στην επόμενη φάση της διαδικασίας, αν προκρίνουν αυτό το ενδεχόμενο.

Σε αυτό το πλαίσιο, πρόκειται για μία θετική ένδειξη για αίσια έκβαση του διαγωνισμού, καταδεικνύοντας ότι η πόρτα διεκδίκησης είναι ανοικτή για δύο «μνηστήρες». Τελεσίδικη απάντηση για το τι σημαίνει αυτή η ένδειξη θα δοθεί την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 17:00, όταν θα ολοκληρωθεί η διορία για την υποβολή προσφορών – δηλαδή όταν θα έρθει η «ώρα της αλήθειας», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εκφράζοντας αισιοδοξία για την έκβαση, σε χθεσινή τηλεοπτική του συνέντευξη.

Ο διαγωνισμός

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγωνισμός αφορά την παραχώρηση τεσσάρων θαλάσσιων μπλοκ. Πρόκειται για τα θαλασσοτεμάχια «Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2». Με την παραχώρησή τους, θα προστεθούν 47.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα προς εξερεύνηση για την ύπαρξη υδρογονανθράκων. Μάλιστα, η ανάληψη των ερευνών από μία εταιρεία ή κοινοπραξία θα τη φέρει στην πρώτη θέση από πλευράς έκτασης των οικοπέδων υπό διαχείριση. Δεύτερη θα είναι η ExxonMobil με 35.655 τετραγωνικά χιλιόμετρα, μέσω της συμμετοχής στις παραχωρήσεις «Δυτικά Κρήτης» και «Νοτιοδυτικά Κρήτης», σε κοινοπραξία με τη Helleniq Energy.

