Η λιγότερη ζάχαρη στη βρεφική ηλικία αυξάνει την προστασία της καρδιάς στην ενήλικη ζωή

Μία νέα έρευνα έρχεται να ρίξει φως στη συσχέτιση της παιδικής διατροφής, με καρδιολογικά προβλήματα κατά την ενήλικη ζωή, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο περιορισμός της ζάχαρης μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισής τους.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The BMJ», η περιορισμένη λήψη ζάχαρης κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών προβλημάτων στην ενήλικη ζωή, όπως η καρδιακή προσβολή, η καρδιακή ανεπάρκεια και το εγκεφαλικό επεισόδιο

Οι σημαντικές πρώτες 1000 ημέρες ζωής

Μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι πρώτες 1.000 ημέρες της ζωής ενός παιδιού, από τη σύλληψη έως περίπου την ηλικία των δύο ετών, αποτελούν μια περίοδο κατά την οποία η διατροφή μπορεί να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία και οι κορυφαίοι οργανισμοί υγείας συνιστούν την αποφυγή των ζαχαρούχων ποτών και των υπερεπεξεργασμένων τροφών καθώς τα μωρά εισέρχονται στις στερεές τροφές.

