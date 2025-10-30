Λίγα βήματα την ημέρα ή μεγάλοι περίπατοι 2 φορές την εβδομάδα; Ποιο από τα δύο μας ωφελεί περισσότερο

Λίγα βήματα καθημερινά ή ένας μεγάλος περίπατος λιγότερο συχνά; Αυτό το δίλημμα απασχολεί διαχρονικά τους ερευνητές, οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν ποια από τις δύο συνήθειες αποφέρει τα μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία. Θέλοντας να κατανοήσουν την επίδραση της συχνότητας του περπατήματος στην υγεία της καρδιάς, επιστήμονες από το Brigham and Women’s Hospital της Βοστώνης παρακολούθησαν τον εβδομαδιαίο αριθμό βημάτων περισσότερων από 13.000 γυναικών με μέση ηλικία τα 71 έτη. Τα ευρήματά τους υποδηλώνουν ότι ο συνολικός εβδομαδιαίος αριθμός βημάτων μπορεί να είναι πιο σημαντικός από το καθημερινό περπάτημα.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από συσκευές παρακολούθησης φυσικής κατάστασης για μια περίοδο 7 ημερών μεταξύ 2011 και 2015. Στην αρχή της μελέτης, καμία από τις συμμετέχουσες δεν είχε καρκίνο ή καρδιαγγειακή νόσο. Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης σχεδόν 11 ετών, που έληξε το 2024, 1.765 γυναίκες (13%) πέθαναν και 781 (5%) ανέπτυξαν καρδιαγγειακή νόσο.