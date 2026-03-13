Η Μαύρη Θύελλα την Κυριακή γιορτάζει την ιστορική της επάνοδο στη Super League -Το πρόγραμμα της φιέστας (video)

Την Κυριακή, η πόλη της Καλαμάτας θα κινείται στους ρυθμούς της Μαύρης Θύελλας, καθώς η μεγάλη ομάδα του νομού ετοιμάζεται για μια ξεχωριστή φιέστα.

Η επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου αποτελεί ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία για την πόλη και τους φίλους του Μεσσηνιακού ποδοσφαίρου, και οι ανθρώπους του συλλόγου ετοιμάζουν μια μεγάλη γιορτή γεμάτη εκπλήξεις, στην οποία απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα προς όλους να συμμετάσχουν.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΦΙΕΣΤΑΣ

Οι πόρτες του γηπέδου θα ανοίξουν στις 13:00 και για αυτό παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευση, με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού. Πριν τη σέντρα, στο ημίχρονο και αμέσως μετά το τέλος παιχνιδιού θα υπάρξουν εκπλήξεις!

Μετά τις 17:00 θα διεξαχθεί η απονομή των μεταλλίων και του τροπαίου, από τον πρόεδρο της Super League 2, Πέτρο Μαρτσούκο. Η ομάδα μας στη συνέχεια θα κάνει τον γύρο της πόλης με ανοιχτό πούλμαν, το οποίο θα ακολουθεί ο κόσμος.

Το πάρτι όμως δεν σταματά εκεί! Από τις 20:00 και έπειτα θα συνεχιστεί στην πλατεία με συναυλία και ομιλίες των παρευρισκόμενων. Να είστε όλοι εκεί σας περιμένουμε! Όλοι μαζί να γιορτάσουμε την άνοδο της Μαύρης Θύελλας!