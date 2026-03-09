Ευριπίδης Τσιμπανάκος στο «Τι λες τώρα» | Ο Τεχνικός Διευθυντής της Μαύρης Θύελλας μιλά για άνοδο, Πρασσά, Βοσνιάδη και γηπεδικό (video)

Το όραμα για την επόμενη μέρα, η πίστη στο πλάνο, τα πρόσωπα – «κρίκοι» της διοικητικής «αλυσίδας», με πρωτεργάτη τον πρόεδρο Γιώργο Πρασσά και «αρχιτέκτονα» τον Αλέκο Βοσνιάδη, το ανταγωνιστικό ρόστερ και τα στεγανά που κράτησαν το «winning mentality» ακόμα και την πιο κρίσιμη ώρα, είναι το κομμάτια του παζλ που ξεχωρίζει ο Ευριπίδης Τσιμπανάκος μιλώντας για την φετινή επιτυχία της ΠΑΕ Καλαμάτα, δυο αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία των play off.

Η «παγωμάρα» που επικρατούσε στις αρχές της σεζόν ήταν αισθητή αλλά κι ένα συναίσθημα που κανείς δεν επέτρεψε να εμποτιστεί στο εσωτερικό της ομάδας, όπως είπε ο κ. Τσιμπανάκος, περιγράφοντας την μεγάλη προσπάθεια μέσα και έξω από τις αγωνιστικές γραμμές με πρωτεργάτη τον Γιώργο Πρασσά που, όπως σημείωσε «έχει μεγάλη αγάπη για την ομάδα» χαρακτηρίζοντας ευτυχές το γεγονός η περσινή αποτυχία δεν τον αποθάρρυνε. Ο κ. Τσιμπανάκος μίλησε για την νέα συνεργασία του με την ομάδα, λέγοντας πως όταν ήρθε συνέχισε κάτι που «είχα αφήσει στη μέση την προηγούμενη φορά», ενώ άφησε αιχμές για τον απερχόμενο πρόεδρο της ΕΠΣ Μεσσηνίας.

Το γηπεδικό είναι μείζονος σημασίας για κάθε ομάδα, σε κάθε κατηγορία, πόσω δε μάλλον στην Α΄ Εθνική και επ’ αυτού ερωτηθείς ο Τεχνικός Διευθυντής της ΠΑΕ υπογράμμισε ως απαραίτητη προϋπόθεση να προχωρήσει το έργο που αφορά στο δημοτικό στάδιο εκφράζοντας την αισιοδοξία, αναφερόμενος τόσο στον περιφερειάρχη Πελοποννήσου όσο και στον Δήμαρχο Καλαμάτας, ότι θα συμβάλλουν ώστε «να γίνει πράξη και η ομάδα να παίζει σε ένα υπερσύγχρονο γήπεδο».

Απέρριψε τα όσα ακούγονται περί μεταγραφών εξηγώντας πως τώρα είναι η ώρα της χαράς, και πως παράλληλα οι ζυμώσεις γίνονται για τη νέα χρονιά, με τον σχεδιασμό μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά στο ρόστερ να εστιάζει στις ακαδημίες που όπως είπε «πάσχουν».

Η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό Β