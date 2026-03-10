Ο Γιώργος Ράλλης για την ιστορική επάνοδο της Μαύρης Θύελλας στην Α΄ Εθνική – LIVE σε BEST, Meganews & Action24 η Κυριακάτικη αναμέτρηση και φιέστα (video)

Η Καλαμάτα πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Λίγα 24ωρα έχουν περάσει από την στιγμή που Μέντες Μορέιρα έβρισκε τον δρόμο για τα δίχτυα του Πανιωνίου «σφραγίζοντας» την άνοδο για την ομάδα της Μαύρης Θύελλας. Μια κατάκτηση που όπως σημείωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST, ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Καλαμάτα Γιώργος Ράλλης είναι «χαρά για την πόλη» δίνοντας συγχαρητήρια «σε όλους όσοι είχαν ακόμη και τη σκέψη τους στη Μαύρη Θύελλα όλα αυτά τα χρόνια», και, αποδίδοντας πρωτίστως τα εύσημα στον πρωτεργάτη και πρόεδρο της ομάδας, Γιώργο Πρασσά. «Ήταν αυτός ο οποίος αναμόρφωσε όλη αυτή την ιστορία, όλο αυτό τον οργανισμό που λέγεται Μαύρη Θύελλα» υπογραμμίζοντας και ότι ο κ. Πρασσάς έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια μεγάλη επένδυση στην ομάδα. «Έβαλε αρκετά λεφτά, αλλά το πιο σημαντικό αφοσιώθηκε στον συγκεκριμένο στόχο παρότι ήταν μακριά και κατάφερε να φτάσουμε εδώ που είμαστε».

Λέγοντας πως «Όλοι έχουμε ένα μερίδιο στην επιτυχία», έκανε ειδική μνεία στον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη, στον Τεχνικό Διευθυντή Ευριπίδη Τσιμπανάκο και όλο το επιτελείο, τους Κώστα Βεργή, Θόδωρο Παπαθεοδωρίδη και Βασίλη Μουζάκη τους οργανωμένους της ομάδας, όλους τους εμφανείς αλλά και τους αφανείς εργάτες «που δούλεψαν», όπως είπε, «προς την κατεύθυνση που έπρεπε».

«ΌΤΙ ΔΕΝ ΣΕ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ», ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΝΗ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ

Η περσινή απογοήτευση ήταν αυτή, που σύμφωνα με τον Γιώργο Ράλλη οδήγησε σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή. «Ότι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό, ισχύει σε κάθε περίπτωση. Στην προκειμένου περίπτωση η Καλαμάτα τα τελευταία χρόνια που είναι στη Β΄ τερματίζει από 1η μέχρι 3η. στην πραγματικότητα ήταν κάτι που φαινόταν στον ορίζοντα ότι θα γίνει» ενώ αναφορικά με την περσινή απώλεια της ανόδου, όπως είπε, αυτή συνέβη «όχι από ατυχία, από λάθη μας και αγωνιστικά λάθη κατά τη γνώμη μου».

«Οι πιο καλές ομάδες ανεβαίνουν» είπε εκτιμώντας ότι την περσινή σεζόν «δεν κερδίσαμε ποτέ την Κηφισιά». Στο διάβα των χρόνων υπό την ηγεσία του Γιώργου Πρασσά η άνοδος ήρθε δυο φορές καθώς «Αυτό ήταν το δεύτερο πρωτάθλημα που παίρνει σε αυτά τα χρόνια που είναι εδώ ο Γιώργος Πρασσάς. Η Καλαμάτα δεν είχε πάρει ποτέ πρωτάθλημα στις εθνικές κατηγορίες»

«Το περίμενε όλη η Ελλάδα» απάντηση ερωτηθείς για τους ξέφρενους πανηγυρισμούς που από τα αποδυτήρια έφθασαν στα Μέγαρα και εν συνεχεία ξεσήκωσαν μια ολόκληρη πόλη. «Η Μαύρη Θύελλα, στο επαρχιακό κομμάτι, έχει γίνει σχεδόν στάτους..», είπε.

ΤΟ ΓΗΠΕΔΙΚΟ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ – ΤΙ ΕΙΠΕ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΥ

Στρέφοντας το βλέμμα στο μέλλον ωστόσο έθεσε πέντε προϋποθέσεις με πλέον σημαντικό το γηπεδικό. Αναφερθείς στα χρήματα που έχουν εξασφαλισθεί από την περιφέρεια και τον δήμο Καλαμάτας για την αναβάθμιση του δημοτικού σταδίου της Καλαμάτας τόνισε πως χρίζει βελτίωσης καθώς πρόκειται για «μια υποδομή που είναι 60 χρονών».

Για τα έργα είπε ότι σύμφωνα «με όσους έχω μιλήσει, το πιο αισιόδοξο είναι το τέλος του καλοκαιριού. Υπάρχουν και κάποιοι λίγο πιο απαισιόδοξοι ΄που το πάνε λίγο πιο κάτω». Στην κουβέντα και το γήπεδο του Μεσσηνιακού για το οποίο σημείωσε ότι «πιο καλά και λειτουργικά να στεγάσει την ομάδα» καθώς «αν αναβαθμιστεί και βελτιωθεί – όχι ότι δεν μπορεί το στάδιο της παραλίας – κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει. Να μείνει στην ομάδα, με ένα καθεστώς μισθώσεως…» λέγοντας πως «Πρέπει να ενταχθεί σε αυτά τα οποία η ομάδα θα έχει για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για να είναι το σπίτι μας, όχι ότι το Στάδιο δεν κάνει», θυμίζοντας ωστόσο ότι οι τελευταίες άνοδοι είχαν επιτευχθεί στην Παραλία. Αναφορικά με το στάδιο χαρακτήρισε ως σημαντική την παράβασή στο «πέταλο για τους φιλοξενούμενους και για τις ανάγκες της ομάδας». Χαρακτήρισε ως πλέον σημαντικό μετά την άνοδο, η ομάδα να εδραιωθεί στην κατηγορία, λέγοντας πως θα πρέπει να γίνει ένας σχεδιασμός «με προοπτική ανόδου για τα επόμενα πέντε χρόνια». Στο ερώτημα εάν υπάρχει plan B σε περίπτωση που τα έργα δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως ο κ. Ράλλης είπε κατηγορηματικά ότι «θέλω να το αποφύγω ακόμα και σαν σκέψη»…

LIVE ΑΠΟ BEST, MEGANEWS & ACTION24 Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΦΙΕΣΤΑ

Πλέον τα βλέμμα όλων στρέφονται στην επερχόμενη Κυριακή και την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό Β για την προτελευταία αγωνιστική των play offs, η οποία θα έχει χαρακτήρα γιορτής.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί LIVE από το BEST, το Meganews & το Action24 βάζοντας όλη την Ελλάδα στο πανηγυρικό κλίμα της «μελανόλευκης».

Στην μεσσηνιακή πρωτεύουσα αναμένεται από αύριο και ο Γιώργος Πρασσάς για να παραστεί στην μεγάλη αυτή γιορτή για την οποία σχεδιάζονται μια σειρά από γεγονότα καθώς το παρόν θα συναντήσει το παρόν σε μια στιγμή ορόσημα για την Μαύρη Θύελλα.