Η μεγάλη δημοσκόπηση Data Consultants στην Πελοπόννησο για τις Εθνικές Εκλογές – Αύριο στις 21:00 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST (video)

Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κινούνται οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό που βρίσκεται σε μια φάση αναδιαμόρφωσης. Η πορεία προς τις εθνικές εκλογές σταθμίζεται και τα δεδομένα που έρχονται από την καθημερινότητα και τις μετρήσεις είναι αποκαλυπτικά.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η δημοσκόπηση της DATA CONSULTANTS που εξελίχθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» και της τηλεόρασης BEST, με γεωγραφική αναφορά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η πρόθεση ψήφου, η δημοτικότητα, η γκρίζα ζώνη, οι μετακινήσεις, οι συσπειρώσεις, τα πρόσωπα και το ενδιαφέρον για… νέα κόμματα αξιολογούνται με αναλυτικό τρόπο φανερώνοντας τη δυναμική και τις τάσεις που διαμορφώνονται.

Η μεγάλη δημοσκόπηση πρόκειται να παρουσιαστεί αύριο, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST, από τον Εκδότη της Εφημερίδας «Πελοπόννησος», Θεόδωρο Λουλούδη.