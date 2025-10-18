Η μεγάλη παγίδα της πινακίδας με το κόκκινο «X» -Ποιοι θα πληρώνουν πρόστιμο 700 ευρώ και θα χάνουν το δίπλωμα

Ο νέος ΚΟΚ έχει βάλει στο στόχαστρο όσους παραβιάζουν τον ερυθρό σηματοδότη, ωστόσο ελάχιστοι οδηγοί γνωρίζουν μία υποκατηγορία της συγκεκριμένης παράβασης, η οποία τιμωρείται με εξίσου βαρύ πρόστιμο.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τιμωρεί αυστηρότερα ορισμένες παραβάσεις που θεωρούνται υπεύθυνες για τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα στους ελληνικούς δρόμους, αλλά και για την κατάταξη της Ελλάδας διαχρονικά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκων.

Μεταξύ άλλων, μία από τις οδηγικές συνήθειες τις οποίες ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας σκοπεύει να περιορίσει, αυστηροποιώντας το πρόστιμο που προβλέπεται για τους παραβάτες, είναι και η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη.

Ωστόσο μία ειδική κατηγορία ερυθρού σηματοδότη την οποία πολλοί οδηγοί αγνοούν είναι αυτόςμε τη μορφή δύο ράβδων που σχηματίζουν «Χ», ο οποίος ενεργοποιείται πάνω από λωρίδα κυκλοφορίας σε δρόμους με περισσότερες από δύο λωρίδες.

Ο εν λόγω φωτεινός σηματοδότης χρησιμοποιείται συνήθως σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή αυτοκινητόδρομους, ενώ πολύ συχνή είναι η χρήση του και μέσα σε τούνελ, στην περίπτωση που έχει σημειωθεί κάποιο ατύχημα ή όποτε εκτελούνται εργασίες που απαιτούν τη διακοπή της κυκλοφορίας σε μία από τις λωρίδες.

