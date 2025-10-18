Δράση για την “Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα” σήμερα στην Καλαμάτα

Με αφορμή την 19η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» Εθελόντριες/ες Φοιτήτριες/ές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Εθελοντές/τριες Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Περιφ. Τμήματος Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Τροχαία Καλαμάτας και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας “ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς” θα πραγματοποιήσουν δράση ενημέρωσης για την πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρες 20:00 μέχρι 12:00 στο Ιστορικό κέντρο/Αγίων Αποστόλων Καλαμάτας.

Στόχος: ευαισθητοποίηση του κοινού, ιδίως των νέων, να αντιληφθούν ότι αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί, υιοθετώντας πιο υπεύθυνη στάση ως οδηγοί αλλά και ως συνεπιβάτες.

Με κεντρικό μήνυμα «αλκοόλ και οδήγηση δεν πάνε μαζί», εθελόντριες/ες θα βρίσκονται

ταυτόχρονα σε 40 σημεία διασκέδασης σε όλη την Ελλάδα για να ενημερώσουν σχετικά τους κινδύνους κατανάλωσης αλκοόλ με την οδήγηση και να ενθαρρύνουν τους νεαρούς επισκέπτες να επιλέξουν τον «Οδηγό της Παρέας» που θα οδηγήσει με ασφάλεια πίσω την παρέα του. Το μήνυμα της βραδιάς είναι: «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας», ο οποίος εάν τηρήσει την υπόσχεσή του και δεν καταναλώσει αλκοόλ επιβραβεύεται με αναμνηστικό δώρο.