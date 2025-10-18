Το δίκτυο Peloponnese Trails στην 8η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 η 8η Πανελλήνια Συνάντηση Μονοπατιών στην Καστοριά, φέρνοντας κοντά φορείς και ειδικούς των πεζοπορικών μονοπατιών από όλη την Ελλάδα. Στο επίκεντρο της εκδήλωσης, που έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός για τα πεζοπορικά μονοπάτια στη χώρα, βρέθηκαν οι καλές πρακτικές και τα νέα πρότυπα διαχείρισης πεζοπορικών διαδρομών, με το δίκτυο Peloponnese Trails να ξεχωρίζει ως παράδειγμα συνδυασμού καινοτομίας, συνεργασίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Πρωτοπόρος στα πεζοπορικά μονοπάτια, η Πελοπόννησος ήταν η Περιφέρεια που εμπνεύστηκε τη δημιουργία του θεσμού της Πανελλήνιας Συνάντησης Μονοπατιών, φιλοξενώντας την πρώτη διοργάνωση στη Βυτίνα το 2017 με πρωτοβουλία της Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ. και την υποστήριξη της Περιφέρειας.

Η Πελοπόννησος στην πρώτη γραμμή των πρωτοβουλιών Κοινωνικής Οικονομίας

Ο Ιωάννης Π. Λαγός, Πρόεδρος της “Μαίναλον Κοιν.Σ.Επ.”, εμπνευστής και συντονιστής του Menalon Trail και Πρόεδρος της Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο της ενότητας της συνάντησης με τίτλο “Δημιουργία, λειτουργία, συντήρηση, πιστοποίηση, βιωσιμότητα πεζοπορικών διαδρομών/μονοπατιών”, παρουσίασε το δίκτυο Peloponnese Trails, ως εμβληματικό παράδειγμα εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας στον τομέα του φυσικού και πολιτιστικού τουρισμού.

Στην ομιλία του, ο κ. Λαγός ανέπτυξε τη διαδικασία μέσα από την οποία η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αξιοποιώντας τα εργαλεία της Κοινωνικής Οικονομίας, μπορεί να υλοποιεί μεγάλα έργα με χαμηλό κόστος, ενεργοποιώντας την κοινωνία των πολιτών και τη συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η συνέχεια, η συντήρηση και η αξιοποίησή τους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, ιδίως σε αραιοκατοικημένες περιοχές.

Από το Menalon Trail στο Peloponnese Trails, το μεγαλύτερο έργο Κοινωνικής Οικονομίας στην Ελλάδα

Το Menalon Trail, που εγκαινιάστηκε το 2015 ως το πρώτο ελληνικό πιστοποιημένο μονοπάτι από την Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπορίας με τη διάκριση Leading Quality Trail, λειτούργησε ως προπομπός και πρότυπο για το φιλόδοξο έργο που υλοποιείται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου: το Peloponnese Trails.

Το Peloponnese Trails αποτελεί ένα δίκτυο 11 μονοπατιών συνολικού μήκους 1.730 χιλιομέτρων, το οποίο ολοκληρώνεται από 22 φορείς Κοινωνικής Οικονομίας (Κοιν.Σ.Επ., Πεζοπορικούς/Ορειβατικούς Συλλόγους και Α.Μ.Κ.Ε.) και την αμέριστη υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο Κοινωνικής Οικονομίας που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα και αποτελεί υπόδειγμα για την Ευρώπη. Χάρη σε αυτό το επίτευγμα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου έλαβε Τιμητική Διάκριση στη Murcia της Ισπανίας από το Social Economy European Summit.

Ο κ. Λαγός αναφέρθηκε στο “knowhow” που έχει δημιουργηθεί από τη συνέργεια της Ένωσης Κ.Αλ.Ο. Πελοποννήσου “Πέλοπας” με την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. ΑΟΤΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φιλόδοξο αυτό έργο στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Τέλος, ο κ. Λαγός επιβεβαίωσε ότι το Peloponnese Trails δεν είναι μόνο ένα έργο υποδομής, αλλά μία κοινότητα ανθρώπων που μοιράζονται το ίδιο όραμα για τη συνεργασία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι την άνοιξη του 2026, μετά την ολοκλήρωση του Peloponnese Trails, οι 22 φορείς Κ.Αλ.Ο. της Πελοποννήσου θα αναλάβουν εθελοντική δράση για τη συντήρηση των μονοπατιών στη Σίκινο.