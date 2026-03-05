Οι διαστάσεις ενός «ανεξέλεγκτου» πολέμου – Τι σημείωσε ο Ευάγγελος Σίψας του CGTN από την Κύπρο (video)

Η Μέση Ανατολή «φλέγεται» με νέες απειλές εναντίον όλης της Ευρώπης και με μεγάλη ανησυχία και για την Κύπρο. Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST o Δημοσιογράφος-Ανταποκριτής του CGTN Ευάγγελος Σίψας που βρίσκεται στη Μεγαλόνησο αναφέρθηκε στην κατάταση που επικρατεί: «Υπάρχει ανησυχία στην Κύπρο και φόβος γιατί οι σειρήνες έχουνε ηχήσει σήμερα δύο φορές. Παράλληλα με τις σειρήνες στέλνουν και μηνύματα στους κατοίκους να προσέχουν». Την ίδια στιγμή οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις γύρω από την Κύπρο έχουν δημιουργήσει μια αμυντική ομπρέλα με τον Ευάγγελο Σίψα να επισημαίνει «πως το νησί έχει θωρακιστεί». Μεταξύ άλλων ο έγκριτος ανταποκριτής με μεγάλη εμπειρία και σε άλλες πολεμικές αποστολές χαρακτήρισε αυτό τον πόλεμο «ανεξέλεγκτο» ενώ συμπλήρωσε «στη Μέση Ανατολή δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν συμβαίνει μεμονωμένα σε μια περιοχή είναι παντού».