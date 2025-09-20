Η μνήμη του Βαγγέλη Κουτουλέα ζωντανή, μέσα από το βόλεϊ που τόσο αγάπησε – Μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Λονδίνο

Φόρος τιμής στη μνήμη του Καλαματιανού πρωταθλητή βόλεϊ και beach volley και προπονητή, Βαγγέλη Κουτουλέα, αποδόθηκε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική τελετή που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του SideOut Club στο Λονδίνο. Ο Βαγγέλης Κουτουλέας, που έφυγε πρόωρα και άδοξα από τη ζωή, άφησε έντονο αποτύπωμα στον χώρο του αθλητισμού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εμπνέοντας με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την αγάπη του για το βόλεϊ.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν παλιοί συναθλητές και συνεργάτες του, τιμώντας τον άνθρωπο που με την παρουσία του σφράγισε μια ολόκληρη εποχή στο άθλημα. Τα έσοδα από το τουρνουά beach volley που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της τιμητικής αυτής ημέρας διατέθηκαν στο Vangelis Koutouleas Fund, το οποίο στηρίζει νεαρούς αθλητές που χρειάζονται οικονομική ενίσχυση, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο την προσφορά του στην αθλητική οικογένεια.

Η τελετή κορυφώθηκε με τα αποκαλυπτήρια μιας αναμνηστικής κατασκευής, που περιλάμβανε μια ελιά –σύμβολο ειρήνης, μνήμης και αιωνιότητας– και το εμπνευσμένο μότο που συνόδευε τον ίδιο: «Learning a skill is like making a cake. There are many recipes for the same cake, but what matters is that you find your own way».