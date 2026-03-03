Η Μοσάντ είχε χακάρει όλες τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη εδώ και χρόνια! Ηξεραν τα πάντα, είχαν και πληροφοριοδότη εκ των έσω

Ένα πλήρες σχέδιο, σε εξέλιξη εδώ και χρόνια, προκειμένου να ξέρουν τα πάντα γύρω από τον Χαμενεΐ, αποκαλύπτεται ότι είχαν εφαρμόσει η Μοσάντ και το Ισραήλ. Και η CIA.

Την αποκάλυψη κάνουν οι Financial Times, αναφέροντας ως κρίσιμο σημείο το ότι η Μοσάντ είχε χακάρει εδώ και χρόνια το δίκτυο καμερών κυκλοφορίας της Τεχεράνης για να κατασκοπεύουν τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, τους σωματοφύλακές του και άλλους κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους.

Γνώριζαν την Τεχεράνη σαν να ήταν δρόμος της Ιερουσαλήμ, ήξεραν κάθε κίνηση όλων

Αυτές τις κάμερες τις χρησιμοποιούσε το καθεστώς για να κατασκοπεύει τους Ιρανούς. Και αποδείχθηκε αφενός ευάλωτο, αφετέρου ήταν τελικά εκείνο το μέσο που επέτρεψε στον εχθρό να γνωρίζει κάθε γωνιά της Τεχεράνης σαν να είναι κάποιος γνωστός του δρόμος στην Ιερουσαλήμ, καθώς και να παρακολουθεί κάθε κίνηση του Χαμενεΐ, των αξιωματούχων του καθεστώτος και κάθε σωματοφύλακα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ