Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
29
Αύγουστος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Share

Σχεδόν το ένα τέταρτο των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με την Eurostat.

Χωρίς ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον και τις απαραίτητες υποδομές, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικά περισσότερες δυσκολίες στο να τα βγάλουν πέρα σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Ωστόσο, οι αριθμοί των αναπήρων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες είναι μικρότεροι στο Λουξεμβούργο (8 %), τη Γερμανία (11 %), τις Κάτω Χώρες (11,2 %) ή τη Φινλανδία (13,2 %), σύμφωνα με το euronews.

Η ύπαρξη εργασίας δεν βγάζει πάντα τους ανθρώπους από τη φτώχεια, είτε έχουν αναπηρία είτε όχι, αλλά συνήθως μειώνει τον κίνδυνο.

Ωστόσο, δυστυχώς, οι θέσεις εργασίας, τα σχολεία, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμα για τα άτομα αυτά.

Ποσοστό ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά τα οποία δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες να τα βγάλουν πέρα, ανά επίπεδο αναπηρίας, 2024

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.in.gr πατώντας ΕΔΩ

Πηγή: Euronews

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ