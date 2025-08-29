Η οικονομική δυσχέρεια των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ – Δεινή η θέση τους στη χώρα μας

Σχεδόν το ένα τέταρτο των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, σύμφωνα με την Eurostat.

Χωρίς ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον και τις απαραίτητες υποδομές, τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν σημαντικά περισσότερες δυσκολίες στο να τα βγάλουν πέρα σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία.

Ωστόσο, οι αριθμοί των αναπήρων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες είναι μικρότεροι στο Λουξεμβούργο (8 %), τη Γερμανία (11 %), τις Κάτω Χώρες (11,2 %) ή τη Φινλανδία (13,2 %), σύμφωνα με το euronews.

Αντίθετα, στην Ελλάδα (75,5 %) και τη Βουλγαρία (52 %), περισσότερα από τα μισά άτομα με αναπηρία ζουν σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να ανταπεξέλθουν οικονομικά στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Η ύπαρξη εργασίας δεν βγάζει πάντα τους ανθρώπους από τη φτώχεια, είτε έχουν αναπηρία είτε όχι, αλλά συνήθως μειώνει τον κίνδυνο.

Ωστόσο, δυστυχώς, οι θέσεις εργασίας, τα σχολεία, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες δεν είναι πάντα εύκολα προσβάσιμα για τα άτομα αυτά.