Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου (pic’s)

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.
Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο, με τους συγγενείς και τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό τους να ζητούν για μία ακόμα φορά «Δικαιοσύνη» στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα έχει καλέσει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που όπως σημειώνει «όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται! Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής, που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα. Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».
Συγκεντρώσεις σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου
Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σήμερα σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα με ένα κοινό αίτημα: την απόδοση δικαιοσύνης.
Άνδρες και γυναίκες, νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά, κρατώντας πανό και πλακάτ, ενώνουν τις φωνές τους σε μια μαζική, ειρηνική κινητοποίηση που δίνει τον παλμό στην πόλη.
ΤΡΙΠΟΛΗ
Το κυρίαρχο σύνθημα στη συγκέντρωση της Τρίπολης, στην πλατεία Πετρινού, είναι ότι κανείς δεν ξέχασε, ούτε πρόκειται να ξεχάσει, την πολύνεκρη τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Εκπρόσωποι κομμάτων, συλλογικοτήτων και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία της Κυπαρισσίας για να στείλουν το δικό τους μήνυμα για Δικαιοσύνη για τους 57 νεκρούς του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών.
«Πάρε με όταν φτάσεις» – Χιλιάδες κόσμου στο Σύνταγμα
Ο κόσμος που βρίσκεται στο Σύνταγμα κρατά πλακάτ με συνθήματα.
«Πάρε με όταν φτάσεις», «Η ζωή μας έχει αξία, όχι τα λεφτά» είναι μερικά από αυτά.
Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος
Μακριά από τα συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται σε πάνω από 80 περιοχές της χώρας για τη «μαύρη» επέτειο από την τραγωδία στα Τέμπη, απλοί άνθρωποι προσέρχονται στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η αδιανόητη τραγωδία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και άφησε ένα ανοιχτό τραύμα στην κοινωνία.
Εκεί, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου συρρέουν κατά δεκάδες οι πολίτες, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο και τα αναμνηστικά, αφήνουν ένα λουλούδι και ανάβουν ένα κεράκι στο εκκλησάκι.
Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερα