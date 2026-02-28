Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου (pic’s)

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από το μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο, με τους συγγενείς και τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό τους να ζητούν για μία ακόμα φορά «Δικαιοσύνη» στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Στις συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα έχει καλέσει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, που όπως σημειώνει «όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται! Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής, που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και στο κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα. Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο. Για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση. Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».

Συγκεντρώσεις σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου

Συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται σήμερα σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Χιλιάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί από νωρίς στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα με ένα κοινό αίτημα: την απόδοση δικαιοσύνης.

Άνδρες και γυναίκες, νέοι, ηλικιωμένοι και παιδιά, κρατώντας πανό και πλακάτ, ενώνουν τις φωνές τους σε μια μαζική, ειρηνική κινητοποίηση που δίνει τον παλμό στην πόλη.