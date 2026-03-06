Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
6
Μάρτιος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΠΑΕ Καλαμάτα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον ποδοσφαιριστή Μανώλη Καλογεράκη

Share

Στο πλευρό του ποδοσφαιριστή της, Μανώλη Καλογεράκη, βρίσκεται σύσσωμη η ΠΑΕ Καλαμάτα, μετά την απώλεια του πατέρα του. Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι συμπαίκτες και οι άνθρωποι της ομάδας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους στον ίδιο και στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Η ΠΑΕ Καλαμάτα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Μανώλη Καλογεράκη, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Σύσσωμη η Μαύρη Θύελλα στέκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή μας και στην οικογένειά του σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή.”

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode