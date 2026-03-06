Η ΠΑΕ Καλαμάτα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον ποδοσφαιριστή Μανώλη Καλογεράκη

Στο πλευρό του ποδοσφαιριστή της, Μανώλη Καλογεράκη, βρίσκεται σύσσωμη η ΠΑΕ Καλαμάτα, μετά την απώλεια του πατέρα του. Η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, οι συμπαίκτες και οι άνθρωποι της ομάδας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και τη συμπαράστασή τους στον ίδιο και στην οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

“Η ΠΑΕ Καλαμάτα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον ποδοσφαιριστή της ομάδας μας, Μανώλη Καλογεράκη, για την απώλεια του αγαπημένου του πατέρα.

Σύσσωμη η Μαύρη Θύελλα στέκεται στο πλευρό του ποδοσφαιριστή μας και στην οικογένειά του σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή.”