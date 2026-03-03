“Χάλκινος” ο Φρανκς του Μεσσηνιακού στη Βοστόνη – Τα μεγάλα αγωνιστικά του επιτεύγματα

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιώργος Φρανκς στο ACC Indoor Championships, που διεξήχθη 26-28 Φεβρουαρίου 2026 στη Βοστόνη των ΗΠΑ. Ο αθλητής του Μεσσηνιακού Γ.Σ. 1888 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική του πορεία. Παράλληλα, ως μέλος της πανεπιστημιακής ομάδας 4×400μ. του Miami, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο με επίδοση 3’:06’’.80. Ο Φρανκς συνεχίζει να διακρίνεται διεθνώς, καταγράφοντας πανελλήνια ρεκόρ και υψηλές θέσεις στις ευρωπαϊκές και παγκόσμιες λίστες επιδόσεων.

Ειδικότερα, το διήμερο 26-28 Φεβρουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε στην Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών η διοργάνωση κλειστού στίβου ACC Indoor Championships, στην οποία συμμετείχε ο Γιώργος Φρανκς. Ο ομογενής αθλητής του Μεσσηνιακού Γ.Σ. 1888 πραγματοποίησε για ακόμα μια φορά εντυπωσιακή εμφάνιση, τρέχοντας την απόσταση των 400μ. σε χρόνο 46’’.01. Με την επίδοση αυτή ο αθλητής ανέβηκε στο βάθρο των νικητών κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο. Επιπρόσθετα, ο Φρανκς ως μέλος της Πανεπιστημιακή ομάδας σκυταλοδρομίας 4×400μ. του Miami, κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στο αγώνισμα (μεταξύ 13 Πανεπιστημίων) με επίδοση 3’:06’’.80.

Η εξελικτική πορεία του Φρανκς το τελευταίο 10μηνο που εκπροσωπεί την Ελλάδα είναι εντυπωσιακή καθώς:

: Έχει ήδη πραγματοποιήσει συνολικά 4 Πανελλήνια Ρεκόρ, το ένα με την μεικτή ομάδα σκυταλοδρομίας 4×400μ. (2025) και τα υπόλοιπα 3 στο ατομικό του αγώνισμα, στις διοργανώσεις κλειστού στίβου του 2026 (300μ.: 32’’.88, 400μ.: 46’’.16, 400μ.: 45’’.83). Κατάταξη στους κορυφαίους του κόσμου και της Ευρώπης: Σύμφωνα με τις λίστες των επιδόσεων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου World Athletics, ο Γιώργος Φρανκς κατέχει τις ακόλουθες θέσεις το 2026:

Ευρώπη: 2ος στα 400μ. στην κατηγορία Κ23 και 7ος στην συνολική κατηγορία των ανδρών. Κόσμος: από 12ος μέχρι 25ος στα 400μ. στην κατηγορία Κ23. Διευκρίνηση: επειδή στις λίστες της World Athletics δεν αναγράφεται η ημερομηνία γεννήσεως δεκατριών αθλητών που έχουν πραγματοποιήσει επίδοση καλύτερη από του Φρανκς, δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί εάν αυτοί οι αθλητές ανήκουν στην κατηγορία Κ23 ή σε μεγαλύτερη. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα δεδομένα, η επίδοση του Φρανκς μπορεί να είναι από 12η μέχρι 25η.

Θερμά συγχαρητήρια απευθύνονται στον αθλητή, τον προπονητή και τον οικογενειακό του περίγυρο με την ευχή να έχει ανάλογη εξελικτική πορεία στον αθλητισμό και τις σπουδές του.