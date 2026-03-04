Δυο σχήματα κατέρχονται στις εκλογές της ΕΠΣΜ στις 30 Μαρτίου – Δεν κατεβαίνει ο Βασίλης Σπηλιώτης

Τη Δευτέρα 30 Μαρτίου τα ποδοσφαιρικά σωματεία της Μεσσηνίας θα προσέλθουν στις κάλπες για να επιλέξουν τα πρόσωπα που θα κληθούν να υπηρετήσουν, να θωρακίσουν και να εξελίξουν το τοπικό ποδόσφαιρο. Μια διαδικασία αυτονόητα κρίσιμη, η οποία συνοδεύεται –όπως πάντα– από προσδοκίες, αγωνίες αλλά και ελπίδες για την επόμενη ημέρα.

Ύστερα από αρκετές ζυμώσεις και ανακοινώσεις, εν τέλει τα σχήματα που θα κατέλθουν στις επερχόμενες εκλογές της Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας είναι δύο.

Πρωτίστως επιβεβαιώνεται η είδηση πως ο νυν πρόεδρος Βασίλης Σπηλιώτης δεν θα συμμετέχει. Σύμφωνα με πληροφορίες, βούληση του κ. Σπηλιώτη — ο οποίος πριν από τέσσερα χρόνια επανεξελέγη στον προεδρικό θώκο — είναι να παραμείνει στον χώρο του ποδοσφαίρου, που εδώ και χρόνια υπηρετεί με συνέπεια, αλλά εκτός Ένωσης.

Επικεφαλής των σχημάτων που θα διεκδικήσουν την ψήφο εμπιστοσύνης των ποδοσφαιρικών σωματείων του νομού είναι οι Γιώργος Πετρουλάκης και Τάκης Βασιλόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε άτομα από τη νυν διοίκηση θα συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο του κ. Πετρουλάκη, ενώ δύο άτομα έχουν ενσωματωθεί στο σχήμα που ηγείται ο κ. Βασιλόπουλος.

Με πρόσωπα γνώριμα αλλά και νέες ισορροπίες, η εκλογική διαδικασία παίρνει μορφή και η επόμενη ημέρα στην ΕΠΣ Μεσσηνίας αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σ. Τρ.