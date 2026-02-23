Η ”παλιά μας γειτονιά” γιόρτασε την Καθαρά Δευτέρα παραδοσιακά (video)

Σε κάθε πόλη και χωριά η εικόνα σήμερα ήταν εορταστική.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε γύρω από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας ενώ τα κούλουμα τιμήθηκαν παραδοσιακά με τα εδέσματα που προβλέπονται αλλά και με το πέταγμα του χαρταετού.