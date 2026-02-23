Η ”παλιά μας γειτονιά” γιόρτασε την Καθαρά Δευτέρα παραδοσιακά (video)

Share Σε κάθε πόλη και χωριά η εικόνα σήμερα ήταν εορταστική. Ο κόσμος συγκεντρώθηκε γύρω από το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας ενώ τα κούλουμα τιμήθηκαν παραδοσιακά με τα εδέσματα που προβλέπονται αλλά και με το πέταγμα του χαρταετού. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 23 Φεβρουαρίου 2026 6:41 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΓΛΕΝΤΙ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΛΙΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Το παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού συγκίνησε και φέτος μικρούς και μεγάλους (video) 23.02.2026 Οι αθόρυβοι “ήρωες” της επόμενης ημέρας του Καλαματιανού Καρναβαλιού 23.02.2026 Επιτυχής επιχείρηση απεγκλωβισμού σε δύσβατη περιοχή του Ταΰγετος 22.02.2026 Array