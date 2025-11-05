Η Πελοπόννησος ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για το 2026 από το Conde Nast Traveller (video)

Η λίστα με τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για το 2026, που δημοσίευσε πριν από λίγες ώρες το περιοδικό Condé Nast Traveler, αναδεικνύει την ποικιλομορφία του σύγχρονου τουρισμού. Aνάμεσα σε αυτούς και η Πελοπόνnησος.

Μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελλόγγονας σημείωσε «Έχουμε στόχο να μεγαλώσουμε την παρουσία μας. Η αγορά της Μεγάλης Βρετανίας είναι μια από τις παραδοσιακές αγορές που έχουμε μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Η στρατηγική μας έχει πολλές συνδυασμένες ενέργειες άρα πέρα από τη δημοσιότητα που πετύχαμε ως ένας από τους κορυφαίους προορισμούς για το 2026 σήμερα είχαμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον ΕΟΤ και τους Adventures Travel Trade Associaton τη νούμερο 1 αναφορά στο κόσμο στο κομμάτι του τουρισμού περιπέτειας. Υπογράψαμε το μνημόνιο συνεργασίας για να υλοποιήσουμε το καλοκαίρι του 2026 στην Πελοπόννησο ένα από τα “signature events” ο ΕΟΤ μας υποστηρίζει σε αυτό και το 2026 στην Πελοπόννησο θα έχουμε μερικά από τα κορυφαία media που ασχολούνται με τον τουρισμό περιπέτειας στον κόσμο… Ταυτόχρονα και κάναμε πάρα πολλά ραντεβού με επαγγελματίες του κλάδου με διεθνείς εταιρείες για τον διεθνή αερολιμένα Καλαμάτας με πολύ καλά αποτελέσματα για το 2026».