Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου | Νέες άδειες υπαίθριου εμπορίου, ενίσχυση δομών υγείας και αποφάσεις προστασίας της ζωικής παραγωγής

Συνεδρίασε την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου, με αντικείμενο σημαντικά θέματα που αφορούν την οικονομική δραστηριότητα, τη δημόσια υγεία και την κτηνοτροφική παραγωγή στην Περιφέρεια.

Η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση 65 νέων αδειών παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου, καθώς και 17 νέων θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές των Δήμων Λουτρακίου–Περαχώρας–Αγίων Θεοδώρων, Ξυλοκάστρου–Ευρωστίνης, Σικυωνίων και Νεμέας της Π.Ε. Κορινθίας.

Επίσης, ενέκρινε τη χορήγηση 74 νέων αδειών παραγωγών πωλητών υπαίθριου εμπορίου και 49 θέσεων δραστηριοποίησης σε υφιστάμενους παραγωγούς στις λαϊκές αγορές των Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Τριφυλίας, Πύλου–Νέστορος και Δυτικής Μάνης της Π.Ε. Μεσσηνίας.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η προμήθεια υγειονομικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, για την ενίσχυση των δομών υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς και η αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 2.800.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Επιπλέον, αποφασίστηκε η επιλογή αναδόχου για τη δημιουργία τριών σταθμών απολύμανσης και ελέγχου για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, στις εισόδους της Περιφέρειας, σε Μεσσηνία και Αρκαδία, με στόχο την προστασία της ζωικής παραγωγής και τη θωράκιση του πρωτογενούς τομέα.

Η συνεδρίαση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη συστηματική προσπάθεια της Περιφέρειας Πελοποννήσου να ενισχύσει την τοπική οικονομία και την παραγωγική δραστηριότητα, μέσα από παρεμβάσεις που στηρίζουν τους παραγωγούς, αναβαθμίζουν τις υποδομές δημόσιας υγείας και διασφαλίζουν την αγροτική ανάπτυξη.