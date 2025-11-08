Η Πελοπόννησος δημοφιλής προορισμός για πεζοπόρους: Με ενιαίο δίκτυο μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών

Στο πλαίσιο της World Travel Market, της μεγαλύτερης διεθνούς έκθεσης τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε εφέτος στο Λονδίνο, η Πελοπόννησος έκλεψε τις εντυπώσεις.

Η Πελοπόννησος παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο εξωστρέφειας που φέρνει τη βιωσιμότητα και την αυθεντικότητα στο προσκήνιο: ένα εκτεταμένο δίκτυο μονοπατιών που αναδεικνύει τον τόπο, την ιστορία και τον άνθρωπο.

Στην καρδιά αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται η υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας (MOU) μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) και της Adventure Travel Trade Association (ATTA), του μεγαλύτερου παγκόσμιου οργανισμού επαγγελματιών του βιώσιμου και ενεργού τουρισμού. Στόχος: να γνωρίσει ο κόσμος την Πελοπόννησο περπατώντας, βιώνοντας την περιπέτεια όχι ως πρόκληση, αλλά ως προσιτή εμπειρία σύνδεσης με τη φύση και τον πολιτισμό.

Άλλωστε, όπως δήλωσε η Μόνικα Γκατσέρα Regional Manager του Adventure Travel Trade Association (ATTA), μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο «τουρισμός περιπέτειας» είναι για όλους: «Ο όρος “περιπέτεια” είναι μια λέξη που μερικές φορές παρερμηνεύεται στην Ευρώπη. Οι περισσότεροι τη συνδέουν με ακραίες δραστηριότητες που απαιτούν πολύ καλή φυσική κατάσταση, ενώ η πιο πρόσφατη έρευνά μας δείχνει ότι η περιπέτεια είναι κάτι πιο “ήπιο”. Οι ταξιδιώτες αναζητούν απλώς να βγουν έξω, να γνωρίσουν πραγματικά την τοπική κουλτούρα και τον τόπο μέσα από ό,τι τον κάνει μοναδικό».

Το έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου

«Δεν φτιάχνουμε απλώς μονοπάτια. Κάνουμε ολοκληρωμένη προϊοντική ανάπτυξη», τόνισε ο Θάνος Μιχελόγγονας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και εξήγησε πως το έργο αυτό είναι ο πυρήνας μιας ευρύτερης στρατηγικής για την Πελοπόννησο, που εγκαταλείπει τις αποσπασματικές ενέργειες και προχωρά σε οριζόντια, δικτυακή ανάπτυξη.

«Δημιουργούμε ενιαίο δίκτυο μονοπατιών, ψηφιακών μουσείων, ποδηλατικών διαδρομών κ.α. σε όλη την Πελοπόννησο. Έτσι αντιμετωπίζουμε τον κατακερματισμό και ενισχύουμε τη συνεργασία και την περιφερειακή συνείδηση», επεσήμανε.

