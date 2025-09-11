Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύει τις δομές εκπαίδευσης, στόχος η δημιουργία νέων σχολικών υποδομών (video)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύει τις δομές εκπαίδευσης μέσω δικό της πόρων και φυσικά τη διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων. Ήδη τρέχει προτάσεις για την δημιουργία νέων σχολικών υποδομών και την αναβάθμιση των υφιστάμενων. Όπως σημειώνει ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τις επόμενες δέκα ημέρες θα έχουμε εντάξεις νέων μονάδων στα προγράμματα της Περιφέρειας.

Με παιδικές και εφηβικές φωνές, χαμόγελα και την ελπίδα μιας νέας αρχής γέμισαν σήμερα οι σχολικές αυλές της Πελοποννήσου. Η πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς συνοδεύτηκε από την έντονη παρουσία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους να δίνουν το «παρών» σε αγιασμούς σε όλη την Περιφέρεια.

Ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός παρευρέθηκε στο 24ο Δημοτικό Καλαμάτας, στο Γυμνάσιο Μεσσήνης και στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και στήριξης προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς: «Η εκπαίδευση είναι η πιο μεγάλη μας επένδυση. Με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που υλοποιούμε με ενεργειακές αναβαθμίσεις, με σύγχρονες υποδομές σε όλες τις βαθμίδες, από τα νηπιαγωγεία έως τα λύκεια και τα ειδικά σχολεία, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τους Δήμους παλεύουμε για τα σχολεία που αξίζουν στα παιδιά μας».

Ο Περιφερειάρχης δεν παρέλειψε να αναφερθεί στους γονείς, «που με θυσίες, αγωνίες και καθημερινό αγώνα στηρίζουν τα παιδιά τους στο δύσκολο αλλά όμορφο ταξίδι της γνώσης». Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις των Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνεχίσει να επενδύει στην εκπαίδευση με παρεμβάσεις που δεν μένουν μόνο σε κτίρια και έργα, αλλά βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινότητα μαθητών και εκπαιδευτικών.

Με τη νέα χρονιά να ανοίγει τον κύκλο της, η Περιφέρεια Πελοποννήσου στέκεται δίπλα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας τις συνθήκες για μια πορεία γεμάτη γνώση και δημιουργία.