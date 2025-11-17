Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη | Δημήτρης Πτωχός: «Έργο με αναπτυξιακό αποτύπωμα για τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο»

Την ευκαιρία να δει από κοντά την εξέλιξη των εργασιών στο σημαντικό έργο Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη είχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα στον οδικό άξονα.

Στο πλαίσιο της αυτοψίας, ο Υπουργός, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, ενημερώθηκε από στελέχη της αναδόχου εταιρείας για την πορεία και τα κρίσιμα σημεία του έργου.

Παρόντες ήταν ακόμη οι βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης και Περικλής Μαντάς, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι δήμαρχοι Καλαμάτας, Μεσσήνης και Πύλου-Νέστορος, καθώς και θεσμικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας και των Δήμων.

Μετά το τέλος της αυτοψίας στο έργο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο η νοτιοδυτική Πελοπόννησος και ειδικότερα η Μεσσηνία ζητούν εδώ και πολλά χρόνια. Τους τελευταίους μήνες βλέπουμε ότι τα εργοτάξια προχωρούν με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Πρόκειται για ένα έργο που θα συμβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής και ιδιαίτερα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Στα χρόνια της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τεράστιο εργοτάξιο και η σημερινή εικόνα το αποδεικνύει. Σήμερα, βλέπετε ένα εργοτάξιο στο οποίο έχει προχωρήσει πάρα πολύ η διάνοιξη της οδού και σας διαβεβαιώνω ότι στο αμέσως προσεχές διάστημα, στην επόμενη επίσκεψή μας εδώ, θα δείτε μία πολύ πιο εξελιγμένη εικόνα, ένα διαφορετικό έργο. Οι Συμπράξεις Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) προχωρούν πολύ γρήγορα και αυτό είναι φυσιολογικό. Το να «τρέξουν» ταυτόχρονα τόσα πολλά έργα σε όλη την Ελλάδα απαιτεί κινητοποίηση πολύ σημαντικών πόρων, είτε μιλάμε για οικονομικούς είτε για ανθρώπινο δυναμικό είτε ακόμα και για εξοπλισμό.

Σε κάθε περίπτωση, ο βασικός στόχος της σημερινής πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπό τον Χρίστο Δήμα, είναι όλα τα έργα να παραδοθούν το συντομότερο δυνατό και πάντοτε με τους πιο αξιόπιστους κανόνες ανθεκτικότητας που επιβάλλει η τεχνολογία».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος είπε: «Ο οδικός Άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη που διασχίζει τη νοτιοδυτική Μεσσηνία κατασκευάζεται με ΣΔΙΤ. Βρισκόμαστε στο στάδιο της ολοκλήρωσης του συνόλου, σχεδόν, των οριστικών μελετών και έχουν αποδοθεί οι αναγκαίες απαλλοτριούμενες εκτάσεις. Ως εκ τούτου, έχει ξεκινήσει η εκτέλεση εργασιών σε πολλά μέτωπα του έργου και ο ρυθμός προόδου αναμένεται να ενταθεί».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός σημείωσε: «Πρόκειται για ένα απολύτως αναγκαίο έργο που ενώνει δημοφιλείς προορισμούς και ενισχύει την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Είναι μια παρέμβαση με πολλαπλά οφέλη – λειτουργικά, συγκοινωνιακά, κυρίως όμως αναπτυξιακά. Ο ρυθμός προόδου είναι ικανοποιητικός και τα σημαντικότερα εμπόδια, όπως οι απαλλοτριώσεις, θεωρώ πως έχουν πλέον ξεπεραστεί.

Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία και τη συνεργασία τους τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον Υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο, τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο, καθώς και τους βουλευτές Μεσσηνίας Μίλτο Χρυσομάλλη και Περικλή Μαντά. Ευχαριστώ, ακόμη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους δημάρχους και όλους τους θεσμικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες που στηρίζουν με συνέπεια την πορεία αυτού του σημαντικού έργου.

Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη του άξονα, γιατί αποτελεί επένδυση στην ασφάλεια, τη συνδεσιμότητα και την προοπτική του τόπου μας».