Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπέρ της συνέχισης λειτουργίας των καταστημάτων των ΕΛΤΑ

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι κάθετα αντίθετη στο κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Με εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής, το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου δήλωσε την αντίθεσή του στο σχεδιασμό για το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ», σημείωσε σε δήλωσή του σχετικά με την απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν καταστήματά τους, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος.

«Παρά τη θετική απόφαση για αναστολή του κλεισίματος μέρους των καταστημάτων, η Περιφέρεια Πελοποννήσου καλεί την κυβέρνηση να επανεξετάσει τη λειτουργία των ΕΛΤΑ όχι μόνο με οικονομικά αλλά και με κοινωνικά κριτήρια, με γνώμονα τη συνέχιση της λειτουργίας των καταστημάτων που συμβάλλουν στη συνοχή του κοινωνικού ιστού».