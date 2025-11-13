Πελοπόννησος γευστική ξενάγηση σε 110 αντιπροσώπους από 36 χώρες στα προιόντα της Πελοποννήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου (ΠΕΔ), με την υποστήριξη του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνα Α.Ε., διοργανώνει στο πλαίσιο της 40ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Philoxenia – Hotelia στη Θεσσαλονίκη μια ξεχωριστή εκδήλωση προβολής – ένα γευστικό ταξίδι και μία αυθεντική γνωριμία με την ψυχή της Πελοποννήσου μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο 14, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου (13:30–15:00) και το Σάββατο 15 Νοεμβρίου (14:00–15:00), περιλαμβάνει παράθεση γεύματος με χαρακτηριστικές συνταγές βασισμένες σε εκλεκτά τοπικά προϊόντα ποιότητας, καθώς και παρουσίαση της τουριστικής και γαστρονομικής ταυτότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με έμφαση στην στατηγική Plato’s Plate.

Plato’s plate – Η φιλοσοφία της γεύσης

Το «Πιάτο του Πλάτωνα» (Plato’s plate) είναι μια δημιουργική διασύνδεση της γαστρονομίας με τη φιλοσοφία — η ελληνική γαστροσοφία, ένας γαστρονομικός πολιτισμός που συνδέει την αρχαία σοφία με τη σύγχρονη δημιουργικότητα.

Εμπνευσμένο από τις απαρχές της ελληνικής φιλοσοφικής σκέψης, το Plato’s Plate αναδεικνύει τη γαστρονομική κληρονομιά του τόπου μέσα από σύγχρονες εμπειρίες γεύσης και πολιτισμού, προβάλλοντας την αυθεντικότητα, τη βιωσιμότητα και την τοπικότητα της ελληνικής διατροφής.

Η Πελοπόννησος, με τον πλούτο των προϊόντων της και τη βαθιά της παράδοση, αποτελεί την καρδιά αυτής της γαστρονομικής φιλοσοφίας — εκεί όπου κάθε γεύση αφηγείται μια ιστορία, κάθε συνταγή κρύβει μνήμες, και κάθε τόπος αναπνέει πολιτισμό.

Τουριστικό προϊόν της Πελοποννήσου – Γη εμπειριών και αυθεντικότητας

Η Πελοπόννησος είναι ένας τόπος αυθεντικός, πολυδιάστατος και ζωντανός. Από τα ορεινά τοπία της Αρκαδίας και τα πέτρινα χωριά της Μάνης, έως τις παραλίες της Μεσσηνίας και την Καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, η περιοχή συνδυάζει φύση, ιστορία, πολιτισμό και γαστρονομία σε έναν ενιαίο – αυθεντικό- προορισμό.

Ο επισκέπτης της Πελοποννήσου ανακαλύπτει διαδρομές γεύσεων, οινοτουρισμού και πολιτισμού, συμμετέχει σε τοπικά δρώμενα και αγροτουριστικές δράσεις, γνωρίζει τους ανθρώπους πίσω από τα προϊόντα και βιώνει τη φιλοσοφία της ελληνικής φιλοξενίας στην πιο αγνή της μορφή.

Η εμπειρία της 40ης Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Philoxenia – Hotelia

Οι παρουσιάσεις θα ξεδιπλώσουν τους τρόπους με τους οποίους ο προορισμός, και κατ’ επέκταση ο επισκέπτης, συναντά τον τουρισμό, την γεύση, τον πολιτισμό – πώς ένα πορτοκάλι Αργολίδας, μία τσακώνικη μελιτζάνα ή μερικές σταγόνες ελαιολάδου Λακωνίας ή/και Μεσσηνίας, μπορούν να αφηγηθούν την ιστορία ενός τόπου.

Η γαστρονομία της Πελοποννήσου αναδεικνύεται έτσι όχι μόνο ως στοιχείο πολιτισμού, αλλά και ως πολύτιμο εργαλείο τουριστικής ταυτότητας και βιώσιμης ανάπτυξης – ένας ζωντανός σύνδεσμος ανάμεσα στη φύση, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό.

Στόχος της διήμερης εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της φιλοσοφίας, των προϊόντων και των συνταγών της Πελοποννήσου, συνδέοντας τη γαστρονομία με την τουριστική εμπειρία και τους προορισμούς των Δήμων της ΠΕΔ Πελοποννήσου.

Η έναρξη της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Πελοποννήσου και Δήμαρχο Καλαμάτας, κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο.

Η δράση απευθύνεται στους Hosted Buyers της έκθεσης —110 τουριστικούς πράκτορες και επαγγελματίες τουρισμού από 36 χώρες— και φιλοδοξεί να προβάλλει τη γευστική ταυτότητα και τον πολιτιστικό πλούτο της Πελοποννήσου.