ΥΓΕΙΑ

Η πίεση για σχολική επιτυχία στα 15 αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης στα 22

Ερευνητές του University College London κατέληξαν σε ένα ανησυχητικό συμπέρασμα: Η ακαδημαϊκή πίεση και το άγχος των σχολικών επιδόσεων στην εφηβεία συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα καταθλιπτικών συμπτωμάτων και αυξημένο κίνδυνο αυτοτραυματισμού στην πρώιμη ενήλικη ζωή. Η σχετική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Child & Adolescent Health, προστίθεται στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι το άγχος του σχολείου μπορεί να έχει μακροπρόθεσμες συνέπειες για την ψυχική υγεία των νέων.

Αυξανόμενη πίεση, αυξανόμενη δυσφορία

Τα ποσοστά κατάθλιψης στους νέους έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες. Ταυτόχρονα, πολλοί έφηβοι αναφέρουν ότι οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες πηγές άγχους. Κι ενώ, σε κάποιο βαθμό, η ακαδημαϊκή πίεση μπορεί να παρακινεί τους μαθητές, η υπερβολική πίεση μπορεί να γίνει συντριπτική και επιβλαβής, επισημαίνει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και καθηγήτρια Ψυχιατρικής στο UCL, Gemma Lewis.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 

