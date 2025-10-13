Τελευταία Νέα
Το πασίγνωστο ρόφημα που μας φέρνει πιο κοντά στην κατάθλιψη

Όσο μας αρέσουν, τόσο μας βλάπτουν, όπως δείχνουν όλο και περισσότερα επιστημονικά ευρήματα. Ο λόγος για τα αγαπημένα μας αναψυκτικά, τα οποία, σύμφωνα με νέα μελέτη από το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Διαβήτη (DZD), επηρεάζουν όχι μόνο την μεταβολική, αλλά και την ψυχική μας υγεία. Τα σχετικά ευρήματα δημοσιεύονται στο JAMA Psychiatry.

Είναι ήδη γνωστό ότι τα σακχαρούχα ποτά δεν αποτελούν μια καλή διατροφική επιλογή. Πλήθος επιστημονικών στοιχείων τα συνδέει με διάφορες επιπτώσεις υγείας, όπως παχυσαρκία, διαβήτη τύπου 2, καρδιαγγειακές παθήσεις και καρκίνο. Ωστόσο, όλο και περισσότερες ενδείξεις μαρτυρούν ότι επηρεάζουν εξίσου αρνητικά και την ψυχική ευεξία.

Πώς συνδέονται τα αναψυκτικά με τον κίνδυνο κατάθλιψης

Για να διερευνήσουν αυτό το ζήτημα, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την έρευνα Marburg–Münster Affective Cohort (MACS), η οποία περιελάμβανε 932 ενήλικες, ηλικίας 18-65 ετών. Από αυτούς, οι 405 είχαν διαγνωστεί με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, ενώ οι 527 ήταν υγιείς.
Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του ygeiamou.gr πατώντας εδώ 
