Η ποδηλατική ομάδα του Σ.Π.Ο.Κ. “Ο Ευκλής” έκοψε βασιλόπιτα

Την Κυριακή (25/1ου) οι ποδηλάτες της Ευκλής Cycling Team κάνοντας την καθιερωμένη κυριακάτικη προπόνησή τους των 140 χλμ. τον γύρο της Μεσσηνίας, σταμάτησαν στην παραλία Μεμή της Κορώνης για να κόψουν την Αγιοβασιλόπιτα του τμήματος αγωνιστικής ποδηλασίας του Σ.Π.Ο.Κ. ”Ο Ευκλής” στο παραλιακό κατάστημα ”Τζιτζίκι”, όπου ο ιδιοκτήτης Παρασκευάς Γαϊτάνης είναι και χορηγός του ποδηλατικού αγώνα ”Ανάβαση Ταυγέτου”.

Από την διοίκηση παρευρέθηκε ο υπεύθυνος διοργάνωσης ποδηλατικών αγώνων Γεώργιος Κότσης, μάλιστα είναι στην ευχάριστη θέση, να ανακοινώσει ότι την νέα χρονιά 2026, θα διοργανώσει ο ”Ευκλής” δυο ποδηλατικούς αγώνες στην περιοχή της Μεσσηνίας, τον ”1ο Γύρο Κορώνης” (15/03/2026) και την ”17η Ανάβαση Ταϋγέτου” (27/09/2026), όπου ήδη αναφέρονται οι αγώνες στο καλεντάρι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας (Ε.Ο.Π.).