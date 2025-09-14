Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα

H νέα έρευνα του Εurofound για την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη, παρουσιάζει αποκαλυπτικά στοιχεία για την Ελλάδα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν υψηλή εισοδηματική ανασφάλεια και έλλειψη κινήτρων.

Αν διαβάζει κανείς τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την απασχόληση στην Ελλάδα (και ζει κάτω από μια πέτρα) θα νομίζει ότι βρισκόμαστε σε εργασιακό παράδεισο. Έχουμε σπάσει ρεκόρ δεκαετιών στο ισοζύγιο μισθωτής εργασίας, έχουμε διψήφιες αυξήσεις στους μισθούς σε βάθος πενταετίας και δεν προλαβαίνουμε να εισπράττουμε χρήμα από τις υπερωρίες, με αύξηση αποδοχών 48% μετά τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Τότε γιατί ο μισθός τελειώνει πριν λήξει ο μήνας για ένα στα δύο νοικοκυριά; Γιατί το κατά κεφαλήν εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ, όπως καταγράφει η Εurostat και το μέσο δεδουλευμένο ωρομίσθιο το χαμηλότερο σε πραγματικούς όρους – όπως επισημαίνει το ΚΕΠΕ; Δεν μπορεί, όλοι αυτοί θα είναι θύματα fake news και παραπληροφόρησης.

Μείωση ανεργίας

Για να είμαστε δίκαιοι, πράγματι η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά, σε σχέση με τα δυσθεώρητα ποσοστά της εποχής της κρίσης. Αν και ακόμα και σε αυτό το πεδίο υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις.

Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ είναι σχεδόν διπλάσιοι από όσους καταγράφει η ΕΛΣΤΑΤ. Η ίδια η ΕΛΣΤΑΤ παραδέχθηκε πρόσφατα ότι καταγράφονται «ασυνήθιστες διακυμάνσεις» στα ποσοστά μηνιαίας ανεργίας, που δεν τεκμηριώνονται και ανέβαλε για ένα μήνα τη δημοσίευση των στοιχείων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ η Eurostat έδωσε «κίτρινη κάρτα» στην ΕΛΣΤΑΤ για τις συχνές και μεγάλες αναθεωρήσεις στα ποσοστά ανεργίας, διαπιστώνοντας «μη ρεαλιστικά μοτίβα».

Ποιότητα εργασίας

Αφήνοντας στην άκρη τα ποσοστά ανεργίας, ας εστιάσουμε στην ποιότητα της εργασίας.

Ποιοτική εργασία δεν σημαίνει μόνο επαρκείς μισθοί, αλλά και αξιοπρεπείς συνθήκες δουλειάς και ελεύθερος χρόνος, αυτό που έχουμε μάθει να ονομάζουμε «ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».

Σε αυτό το πεδίο, παρά τους ευφημιστικούς όρους των νομοθετημάτων και νομοσχεδίων για «δίκαιη εργασία για όλους», οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν τα πάνε καθόλου καλά.

Δεν το λένε μόνο τα στοιχεία της Εurostat που αναδεικνύουν την Ελλάδα πρωταθλήτρια στα ξεχειλωμένα ωράρια, τη δουλειά τα Σαββατοκύριακα και την υπερεργασία.

Νέα έρευνα τoυ Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας Eurofound (επίσημος οργανισμός της ΕΕ), διαπιστώνει ότι στην Ελλάδα το οχτάωρο – πενθήμερο είναι όνειρο απατηλό για την πλειοψηφία των εργαζομένων.

