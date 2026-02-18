Η «πράσινη λωρίδα» ασφάλτου έρχεται στην Ελλάδα -Ποια αυτοκίνητα θα μπαίνουν σε αυτήν και γιατί

Η εγκατάσταση συστήματος επαγωγικής φόρτισης σε τμήμα του οδικού δικτύου τοποθετεί τη χώρα μας ανάμεσα στους πρωτοπόρους της συγκεκριμένης τεχνολογίας, η οποία βρίσκεται επί της ουσίας σε πειραματικό στάδιο.

Ο πρώτος δρόμος όπου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα φορτίζονται επαγωγικά θα ξεκινήσει να κατασκευάζει το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Πτολεμαΐδας με πόρους του Ειδικού Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 που θα χρηματοδοτήσουν την μελέτη για τον ολοκληρωμένο επαγωγικό διάδρομο ηλεκτροκίνησης.

Πιο συγκεκριμένα με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάχθηκε στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025, στον άξονα προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις», η μελέτη για τη δημιουργία ολοκληρωμένου επαγωγικού διαδρόμου ηλεκτροκίνησης με δικαιούχο το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Πτολεμαΐδας.

Η πράξη, συνολικής δημόσιας δαπάνης 186.000 ευρώ, αφορά στην ωρίμανση μιας καινοτόμου πιλοτικής υποδομής για τη δυναμική επαγωγική φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, σε συνδυασμό με ενσωματωμένες φωτοβολταϊκές οδικές επιφάνειες.

