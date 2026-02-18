Κραυγή… αγωνίας από τους κατοίκους του Ταϋγέτου – Ζητούν άμεσα και οριστικά μέτρα αποκατάστασης και θωράκισης

Κραυγή… αγωνίας από τους κατοίκους του Ταϋγέτου για την κατάσταση με την οποία είναια ντιμέτωποι για μια ακόμη φορά. Τα τελευταία κύματα κακοκαιρίας έχουν οδηγήσει ακόμη και στην προληπτική εκκένωση οικισμών, με τις ζημιές να είναι πολύ σοβαρές. Στο υπόμνημά τους εκφράζουν όσα όσα πρέπει να γίνουν και ζητούν από το Δ.Σ. της Καλαμάτας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας

Θέμα: Οι καταστροφές στην Αλαγονία και στα χωριά του Ταϋγέτου – Άμεσα και οριστικά μέτρα αποκατάστασης και θωράκισης

Οι πρόσφατες καταστροφές στην Αλαγονία και συνολικά στα χωριά του Ταϋγέτου αποτελούν το αναμενόμενο αποτέλεσμα της διαχρονικής υποβάθμισης της πρόληψης και των αποσπασματικών παρεμβάσεων που δεν αντιμετωπίζουν τις αιτίες. Οι κατολισθήσεις, οι καθιζήσεις οδοστρωμάτων, η διακοπή κυκλοφορίας σε βασικούς άξονες, οι ζημιές σε αγροτικούς δρόμους και ο αποκλεισμός οικισμών είναι συνέπεια:

• Της χρόνιας έλλειψης ολοκληρωμένης διευθέτησης ομβρίων υδάτων.

• Της ανυπαρξίας συστηματικής συντήρησης του εθνικού, επαρχιακού και δημοτικού οδικού δικτύου,

των αγροτικών και δασικών δρόμων.

• Της εγκατάλειψης της ορεινής ζώνης και της απουσίας αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων. Παρά τις καθημερινές φιλότιμες προσπάθειες των προέδρων των Τοπικών Συμβουλίων, των πολιτιστικών συλλόγων, των επαγγελματιών και των κατοίκων των χωριών, δεν μπορεί να ανατραπεί η κατάσταση και κάθε χρονιά που έχουμε φυσιολογικά ύψη βροχής για την περιοχή, σημειώνονται ζημιές. Τα αίτια είναι γνωστά και κανείς δεν μπορεί να επικαλείται άγνοια. Ήδη από το 2019, μετά τις μεγάλες καταστροφές στην περιοχή, το ΙΓΜΕ (σήμερα ΕΑΓΜΕ) κατέληγε ρητά ότι:

• Τα φαινόμενα θα επαναλαμβάνονται όσο δεν αλλάζουν οι συνθήκες που τα προκαλούν.

• Καθοριστικός παράγοντας είναι η ορθή διευθέτηση των ομβρίων.

• Απαιτούνται επενδεδυμένες τάφροι, τεχνικά έργα (οχετοί) και σωστή διοχέτευση προς φυσικούς

αποδέκτες.

Οι κάτοικοι, οι επαγγελματίες της εστίασης και του τουρισμού, οι κτηνοτρόφοι και οι μικροί παραγωγοί πληρώνουν για ακόμη μία φορά το τίμημα. Ήδη, επιχειρήσεις στις Συλίμποβες και τη Νέδουσα είναι εντελώς αποκλεισμένες. Η μείωση επισκεψιμότητας, η πτώση τζίρου, η αδυναμία πρόσβασης σε καλλιέργειες και μονάδες, η υποβάθμιση της καθημερινής ζωής είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών και θα πρέπει το κράτος σε όλα του τα επίπεδα να αναλάβει τις ευθύνες του.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

1. Οριστική αποκατάσταση της κυκλοφορίας στον δρόμο Καλαμάτας–Σπάρτης, με βάση τις υπάρχουσες μελέτες της Περιφέρειας. Να ληφθούν όλα τα αναγκαία κατασκευαστικά, τεχνικά και νομικά μέτρα ώστε να υλοποιηθεί χωρίς νέες καθυστερήσεις.

2. Άμεση βελτίωση του κεντρικού δρόμου Καλαμάτας Σπάρτης που εξυπηρετεί όλα τα χωριά του Ταϋγέτου έως την Αρτεμισία και το τουριστικό. Οι «σημειακές παρεμβάσεις» δεν αλλάζουν ριζικά την κατάσταση σε ένα δρόμο με χάραξη του 1920.

o Άμεσα απαιτείτε νέα ασφαλτόστρωση,

o τοποθέτηση κάθετων Φράκτες Ανάσχεσης Βραχοπτώσεων (Rockfall Catch Fences / Barriers)

o αποστραγγιστικά έργα και συνολική τεχνική παρέμβαση.

o Να ανοίξει επιτέλους η συζήτηση και οι διαδικασίες μελετητικής ωρίμανσης για νέα χάραξη

η οποία θα παρακάμπτει τα πρώτα χιλιόμετρα και θα καταλήγει στα Διπόταμα.

3. Ολοκληρωμένα έργα θωράκισης με ευθύνη του Δήμου ή όποιου άλου αρμοδίου σε όλο το δίκτυο

των χωριών του Ταϋγέτου όπως όριζε η μελέτη του ΙΓΜΕ:

o Επενδεδυμένες τάφροι με χαμηλό τοίχο πόδας.

o Κατασκευή επαρκών οχετών.

o Συστηματικός καθαρισμός και συντήρηση απορροής ομβρίων.

o Σταθεροποίηση πρανών και αντιδιαβρωτικές παρεμβάσεις.

4. Να δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν εργάτες γενικών καθηκόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και την χειμερινή περίοδο.

5. Πλήρη αποζημίωση στις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές.

6. Πλήρη αποζημίωση όλων των επαγγελματιών και επιχειρήσεων (εστίαση, τουρισμός, τοπικοί παραγωγοί) στις κοινότητες που κηρύχθηκαν σε έκτακτη ανάγκη, για απώλεια εισοδήματος λόγω αποκλεισμού και πτώσης επισκεψιμότητας.

7. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους για τις πληττόμενες επιχειρήσεις έως τουλάχιστον το τέλος του 2026

8. Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους για όλους τους δημότες των έξη χωριών του Ταϋγέτου

μέχρι την πλήρη ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης.

Για όλα τα παραπάνω απαιτούμε γενναία επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, και τη δέσμευση όλων των απαραίτητων πόρων προκειμένου να ανασάνει η περιοχή μας και να μην τρέχουμε μόνο κατόπιν εορτής.

Κάτοικοι που δραστηριοποιούνται μόνιμα στην περιοχή και αιρετοί εκπρόσωποι

1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Λαδά

2. Αργύρης Γιάννης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Καρβελίου

3. Βαρελάς Άρης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Νέδουσας

4. Βασιλάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αρτεμισίας

5. Διονυσόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αρτεμισίας

6. Καζάκος Γιώργος, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Αλαγονίας

7. Κάστανος Γιάννης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Αλαγονίας

8. Λάζαρος Ηλίας, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Πηγών

9. Μαραβάς Δημήτρης, Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Καρβελίου

10. Μασουρίδου Αθηνά, Πρόεδρος Πολιτιστικού συλλόγου Λαδά

11. Μπατσικούρας Παναγιώτης, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Νέδουσας

12. Παπαδέας Γιάνγκος, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Πηγών

13. Βαρελάς Μιχάλης, ταβέρνα «Στου Μιχάλη»

14. Βασιλάκης Κωνσταντίνος, κτηνοτρόφος

15. Βεργινάδης Βασίλης, κτηνοτρόφος

16. Ζαχαράκης Γεώργιος, κτηνοτρόφος

17. Θεοδωρακάκη Βάσω, κρεοπωλείο στις Πηγές

18. Θεοδωρακοπούλου Βιολέτα, αγρότισσα

19. Θεοδώσης Θανάσης, ταβέρνα «Η Κούπιτσα»

20. Καρδάσης Κωνσταντίνος, ενοικιαζόμενα δωμάτια

21. Κοσμόπουλος Χρήστος, Μελισσοκόμος

22. Κουτουμάνος Γεώργιος, κτηνοτρόφος

23. Κουτουμάνος Δημήτρης, κτηνοτρόφος

24. Κουτουμάνου Αικατερίνη, αγρότισσα

25. Κυριακόπουλος Γεώργιος, «Αλαγονία Ξύλινα Σπιτάκια»

26. Μασουρίδη Σταυρούλα, ταβέρνα « Η Θεοτόκος»

27. Μασουρίδης Παναγιώτης, ελεύθερος επαγγελματίας

28. Μαυρίκης Παναγιώτης, ταβέρνα «Μαυρίκης»

29. Μπάκα Ευαγγελία, μελισσοκόμος

30. Μπακόγιωργα Ελένη, ενοικιαζόμενα δωμάτια

31. Μπαρσίνικας Κωνσταντίνος, «Τουριστικό Ταϋγέτου»

32. Παπαγιαννέα Ιωάννα, ταβέρνα «Μαυρίκης»

33. Παπαγιαννέας Παναγιώτης, μελισσοκόμος

34. Παπαδέας Δημήτρης, ελαιοτριβείο στις Πηγές

35. Παπαδόπουλος Δημήτρης, ταβέρνα «Σιλίμποβες»

36. Παυλάκος Θανάσης, ξενοδοχείο «Δένθις»

37. Περδικούλη Ελένη, αγρότισσα

38. Σεντεμέντες Γιώργος, μελισσοκόμος

39. Σεντεμέντες Ιωάννης, μελισσοκόμος

40. Σκαφιδάς Παναγιώτης, αγρότης

41. Τράγου Αικατερίνη, Ταβέρνα Χειλάνθη Νέδουσα

42. Τρανοπούλου Φωτεινή, ταβέρνα «Αλαγονίας Γεύσεις»

43. Χελάς Παναγιώτης, γενικό εμπόριο