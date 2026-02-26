Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
26
Φεβρουάριος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Η πρόληψη είναι ζωή: Δωρεάν μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ στην Τρίπολη(video)

Share

Καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης  Υγείας, κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος, με αφορμή τη σπουδαία δράση προληπτικού ελέγχου που ξεκίνησε στην Τρίπολη και θα διαρκέσει τρεις μήνες. Ο κ. Μέλλος ανέλυσε τις λεπτομέρειες του προγράμματος «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», εξηγώντας πώς οι γυναίκες της περιοχής μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν μαστογραφίες και τεστ Παπ (Thin Prep) στην κινητή μονάδα της Πλατείας Άρεως. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απουσία οικονομικών ή ασφαλιστικών εμποδίων, καθώς η δράση αφορά όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως. Η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το ισχυρότερο όπλο μας και η πρόληψη είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής που καμία δεν πρέπει να αναβάλλει.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode