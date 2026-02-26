Η πρόληψη είναι ζωή: Δωρεάν μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ στην Τρίπολη(video)

Καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κ. Χρυσοβαλάντης Μέλλος, με αφορμή τη σπουδαία δράση προληπτικού ελέγχου που ξεκίνησε στην Τρίπολη και θα διαρκέσει τρεις μήνες. Ο κ. Μέλλος ανέλυσε τις λεπτομέρειες του προγράμματος «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ», εξηγώντας πώς οι γυναίκες της περιοχής μπορούν να πραγματοποιήσουν δωρεάν μαστογραφίες και τεστ Παπ (Thin Prep) στην κινητή μονάδα της Πλατείας Άρεως. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απουσία οικονομικών ή ασφαλιστικών εμποδίων, καθώς η δράση αφορά όλες τις γυναίκες ανεξαιρέτως. Η έγκαιρη διάγνωση παραμένει το ισχυρότερο όπλο μας και η πρόληψη είναι ένα ανεκτίμητο δώρο ζωής που καμία δεν πρέπει να αναβάλλει.