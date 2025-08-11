Η Πύλος έχει το δικό της ιδιαίτερο και design σπίτι

Λίγο έξω από τον παραδοσιακό οικισμό της Μεθώνης, στην Πύλο, βρίσκεται το Wedge House, μια εξοχική κατοικία που επαναπροσδιορίζει την εικόνα της τοπικής αρχιτεκτονικής.

Το έργο, που ολοκληρώθηκε από το καταξιωμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Urban Soul Project, ξεχωρίζει για την τολμηρή γεωμετρία και τη δυναμική σχέση του με το περιβάλλον.

Αντί να ακολουθήσει την τυπική μορφή των κατοικιών της περιοχής ,ορθοκανονική κάτοψη με τετράριχτη κεραμοσκεπή, το Wedge House αποτελεί προϊόν μιας “πλαστικής” διαχείρισης μιας επιφάνειας που λειτουργεί ως στέγη. Το οικόπεδο, μακρόστενο και τραπεζοειδές, με είσοδο υπό γωνία από τον δρόμο, υπαγόρευσε μια σφηνοειδή γεωμετρία τόσο στην κάτοψη όσο και στην τομή. Η κατοικία οργανώνεται σε δύο επιμήκεις όγκους με επικλινείς στέγες, τοποθετημένους παράλληλα και ενωμένους στο χαμηλότερο σημείο τους, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ μορφής και τοπίου.

Στους δύο αυτούς όγκους φιλοξενούνται τρία υπνοδωμάτια με ιδιωτικά μπάνια (en suite), κουζίνα, καθιστικό και γραφείο, κατανεμημένα σε ισόγειο και όροφο. Η μεγάλη κλίση της στέγης και η πλήρης διάνοιξη της όψης με το μεγαλύτερο ύψος εξασφαλίζουν ανεμπόδιστη θέα προς το τοπίο και άπλετο φυσικό φως, παρά τον δυτικό προσανατολισμό.

Η κατασκευή συνδυάζει την παραδοσιακή λιθοδομή με μια πλάκα σκυροδέματος που λειτουργεί ως στέγη, αποφεύγοντας το βάρος της κεραμοσκεπής και εντείνοντας τη σύνδεση του κτιρίου με το φυσικό έδαφος. Ο εξωτερικός χώρος ακολουθεί την ίδια σχεδιαστική λογική: πισίνα, σκάλες και καθιστικά υιοθετούν σφηνοειδείς χαράξεις που οδηγούν το βλέμμα προς το τοπίο, εντείνοντας την αίσθηση συνέχειας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού.

