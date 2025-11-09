Η Shein στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών: Οι κυρώσεις που εξετάζει η Κομισιόν

Η Shein βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο του Παρισιού όσο και των Βρυξελλών: την Πέμπτη (06.11.2025), η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε επισήμως από την Κομισιόν να ανοίξει έρευνα για την κινεζική πλατφόρμα «fast fashion», η οποία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο πολλαπλών πολεμικών.

Αιτία, μεταξύ άλλων, είναι η παρουσία στο eshop σεξουαλικών κουκλών, όπλων και προϊόντων υψηλού κινδύνου, την ώρα που η Shein έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο πολλών προειδοποιήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αμφιλεγόμενες πρακτικές της. Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες, η Κομισιόν έκρινε, τον περασμένο Απρίλιο, ότι η Shein παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων, όπως γράφει η FranceInfo.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τεχνικές πίεσης προς αγορά, ψεύτικοι μετρητές αντίστροφης μέτρησης, παραπλανητικές εκπτώσεις, παραπλανητική σήμανση και, κυρίως, σοβαρά προβλήματα ασφάλειας που συνδέονται με τα προϊόντα που πωλούνται.

Πρόστιμα που κρίνονται ανεπαρκή από ορισμένους αιρετούς

Υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή απειλεί ήδη τη Shein με βαριά πρόστιμα, εάν η πλατφόρμα δεν συμμορφωθεί γρήγορα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, για τον Γάλλο σοσιαλδημοκράτη ευρωβουλευτή Φρανσουά Καλφόν, ειδικό στην ενιαία αγορά, αυτή η απάντηση δεν είναι επαρκής. Μαζί με βουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες, προετοιμάζει μια ανοικτή επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με αίτημα την πλήρη και καθαρή αναστολή της πλατφόρμας.

Ο ευρωβουλευτής επικαλείται πρόσφατους ελέγχους, κυρίως σε φορτιστές ηλεκτρονικών συσκευών, από τους οποίους «πάνω από το 70%» φέρεται να είναι μη συμμορφούμενοι. Όσον αφορά τα παιδικά παιχνίδια, τα ποσοστά μη συμμόρφωσης φτάνουν «μεταξύ 80 και 100%» σε ορισμένα κριτήρια ασφαλείας. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά προληπτική αναστολή της Shein, ώστε να αποφευχθεί «η έκθεση των Ευρωπαίων καταναλωτών σε κίνδυνο».