Η Shein στο μικροσκόπιο των Βρυξελλών: Οι κυρώσεις που εξετάζει η Κομισιόν

Η Shein βρίσκεται στο στόχαστρο τόσο του Παρισιού όσο και των Βρυξελλών: την Πέμπτη (06.11.2025), η γαλλική κυβέρνηση ζήτησε επισήμως από την Κομισιόν να ανοίξει έρευνα για την κινεζική πλατφόρμα «fast fashion», η οποία βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο πολλαπλών πολεμικών.
Αιτία, μεταξύ άλλων, είναι η παρουσία στο eshop σεξουαλικών κουκλών, όπλων και προϊόντων υψηλού κινδύνου, την ώρα που η Shein έχει ήδη αποτελέσει αντικείμενο πολλών προειδοποιήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις αμφιλεγόμενες πρακτικές της. Μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τις Κάτω Χώρες, η Κομισιόν έκρινε, τον περασμένο Απρίλιο, ότι η Shein παραβιάζει το ευρωπαϊκό δίκαιο σε ό,τι αφορά την προστασία των καταναλωτών και την ασφάλεια των προϊόντων, όπως γράφει η FranceInfo.
Πρόστιμα που κρίνονται ανεπαρκή από ορισμένους αιρετούς
Υπό την προεδρία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Επιτροπή απειλεί ήδη τη Shein με βαριά πρόστιμα, εάν η πλατφόρμα δεν συμμορφωθεί γρήγορα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Ωστόσο, για τον Γάλλο σοσιαλδημοκράτη ευρωβουλευτή Φρανσουά Καλφόν, ειδικό στην ενιαία αγορά, αυτή η απάντηση δεν είναι επαρκής. Μαζί με βουλευτές από διάφορες πολιτικές ομάδες, προετοιμάζει μια ανοικτή επιστολή προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με αίτημα την πλήρη και καθαρή αναστολή της πλατφόρμας.
Ο ευρωβουλευτής επικαλείται πρόσφατους ελέγχους, κυρίως σε φορτιστές ηλεκτρονικών συσκευών, από τους οποίους «πάνω από το 70%» φέρεται να είναι μη συμμορφούμενοι. Όσον αφορά τα παιδικά παιχνίδια, τα ποσοστά μη συμμόρφωσης φτάνουν «μεταξύ 80 και 100%» σε ορισμένα κριτήρια ασφαλείας. Σε αυτό το πλαίσιο, ζητά προληπτική αναστολή της Shein, ώστε να αποφευχθεί «η έκθεση των Ευρωπαίων καταναλωτών σε κίνδυνο».