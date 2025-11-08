«Ευχαριστώ παιδιά»! Τι μπορεί να αγοράσει ο Elon Musk με το 1 τρισ. δολάριά του

«Ευχαριστώ παιδιά», είπε ο Elon Musk, αφότου πρώτα χόρεψε στη σκηνή μαζί με τα ρομπότ Optimus της Tesla. Είχε κάθε λόγο να πανηγυρίζει, αφού οι μέτοχοι της αυτοκινητοβιομηχανίας ενέκριναν ένα σχέδιο αμοιβής ύψους 1 τρισ. δολαρίων, που υπόσχεται να δώσει στον ήδη πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου ένα πρωτοφανές για την ιστορία των επιχειρήσεων ποσό, εφόσον βέβαια εκπληρώσει μια σειρά από φιλόδοξους στόχους.

Πρώτα, η Tesla πρέπει να επιτύχει ορόσημα, όπως να αυξήσει την ήδη υψηλή κεφαλαιοποίησή της κατά 466%, όμως η ψηφοφορία στη γενική συνέλευση της εταιρείας ανοίγει τον δρόμο για τη δημιουργία του πρώτου τρισεκατομμυριούχου της γης, μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Το βέβαιο είναι ότι ο Elon Musk, με προσωπική περιουσία 475 δισ. δολαρίων, έχει ήδη περισσότερα χρήματα όχι μόνο από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία του κόσμου, αλλά και από όσα θα μπορούσε ρεαλιστικά να ξοδέψει ένας άνθρωπος.

Και το ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων είναι, πιθανότατα, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους.

Όπως σημείωνε ο αρθρογράφος του KRWG, Jerry Pacheco, το 2020, εάν κανείς ξοδεύει 40 δολάρια κάθε δευτερόλεπτο της ημέρας, θα χρειαζόταν 289 ημέρες για να ξοδέψει ένα δισεκατομμύριο δολάρια. Εάν κανείς έκανε το ίδιο ξεκινώντας με ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, θα χρειαζόταν 792,5 χρόνια για να τα ξοδέψει.

