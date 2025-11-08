Η Δανία απαγορεύει τα social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

«Τα αποκαλούμενα κοινωνικά δίκτυα ανθούν κλέβοντας τον χρόνο, την παιδική ηλικία και την ευμάρεια των παιδιών μας και εμείς θα το σταματήσουμε αυτό τώρα» είπε η υπουργός Ψηφιοποίησης Καρολίνε Στάγκε Όλσεν.

Τον περασμένο μήνα η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σε ομιλία της στο κοινοβούλιο, τάχθηκε υπέρ της επιβολής περιορισμών στην πρόσβαση των παιδιών στα social media, λόγω ανησυχιών για την πνευματική τους υγεία.

Τα περισσότερα κόμματα του κοινοβουλίου στηρίζουν το μέτρο.

Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους ανηλίκους στη Δανία είναι οι Snapchat, YouTube, Instagram και TikTok, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Τα παιδιά περνούν κατά μέσο όρο 2 ώρες και 40 λεπτά σε καθημερινή βάση στα social media.

Η Δανία ακολουθεί έτσι το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως της Αυστραλίας που πέρυσι απαγόρευσε την πρόσβαση σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών.