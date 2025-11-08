Τελευταία Νέα
Η Δανία απαγορεύει τα social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών

Η Δανία πήρε την απόφαση που πολλές χώρες έχουν στο πλάνο τους για τα επόμενα χρόνια και θα απαγορεύσει σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών να συνδέονται στα social media. Οι γονείς βέβαια αν θέλουν  μπορούν να επιτρέψουν την πρόσβαση σε ορισμένες πλατφόρμες σε παιδιά άνω των 13 ετών, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση.Τον περασμένο μήνα η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, σε ομιλία της στο κοινοβούλιο, τάχθηκε υπέρ της επιβολής περιορισμών στην πρόσβαση των παιδιών στα social media, λόγω ανησυχιών για την πνευματική τους υγεία.

Τα περισσότερα κόμματα του κοινοβουλίου στηρίζουν το μέτρο.

Οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τους ανηλίκους στη Δανία είναι οι Snapchat, YouTube, Instagram και TikTok, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Τα παιδιά περνούν κατά μέσο όρο 2 ώρες και 40 λεπτά σε καθημερινή βάση στα social media.

Η Δανία ακολουθεί έτσι το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως της Αυστραλίας που πέρυσι απαγόρευσε την πρόσβαση σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

