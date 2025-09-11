Η σημασία της εισόδου της Chevron, το γεωπολιτικό τοπίο και η παγκόσμια… αναταραχή (video)

Η αμερικανική εταιρεία Chevron έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, συγκεκριμένα σε οικόπεδα νότια της Κρήτης και νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου, και, η σημασία της κίνησης μπαίνει στο προσκήνιο. «Πρωτίστως έχουν γεωπολιτική σημασία και δευτερευόντως οικονομική υπό την έννοια ότι το οικονομικό αποτέλεσμα μένει να το δούμε» σημείωσε ο Αναπληρωτής καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ενώ συνέχισε λέγοντας «Ακόμα μιλάμε για έρευνες και την προοπτική ανακάλυψης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Το αν θα υπάρχουν κοιτάσματα είναι ένα ερώτημα. Ακόμα και να ανακαλυφθούν αυτά τα κοιτάσματα υπάρχει ένα δεύτερο ερώτημα κατά πόσο είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Γιατί θα πρέπει να βρίσκονται σε κατάλληλο βάθος να είναι κατάλληλη ποσότητα να αξίζει τον κόπο κάποιου να επενδύσει στην απάντησή τους έτσι ώστε να αποφέρει όλο αυτό κάποιο κέρδος γιατί όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά γίνονται για το οικονομικό κέρδος δεν γίνονται για λόγους συναισθηματικούς και μόνο».

Μεταξύ άλλων αναφερόμενος στην γεωπολιτική σημασία τόνισε «Η έρευνα δε θα γίνει σε μια περιοχή γεωπολιτικά ουδέτερη αν γινόταν στο Ιόνιο Πέλαγος θα λέγαμε ότι πρόκειται για μια ενέργεια η οποία είναι με μικρή γεωπολιτική σημασία αλλά επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί εδώ για κάποια χρόνια η σύναψη του περίφημου αυτού Τούρκο Λιβυκού Μνημονίου το οποίο αμφισβητεί έμπρακτα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με έναν τρόπο, ο οποίος αντιβαίνει όχι μόνο το διεθνές δίκαιο αλλά και την κοινή λογική καθώς δεν λαμβάνει υπόψη καθόλου την ύπαρξη των ελληνικών νησιών με πρώτη και καλύτερη την Κρήτη όλο αυτό επομένως προσπαθεί η Ελλάδα εδώ και χρόνια να το αντιστρέψει πρώτα συνάπτοντας την αντίστοιχη συμφωνία που κάναμε με την Αίγυπτο και δεύτερον τώρα επιβεβαιώνοντας στην πράξη την άσκηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων διότι σε περιοχές οι οποίες κατά το τουρκολιβυκό μνημόνιο εν μέρει έστω υπόκεινται στα κυριαρχικά δικαιώματα της Λιβύης η Ελλάδα έρχεται, συνάπτει μια συμφωνία με μια πολύ μεγάλη ξένη εταιρεία η οποία έχει προϋπολογισμό που υπερβαίνει τους προϋπολογισμούς ολόκληρων κρατών στην πραγματικότητα και εκεί ξεκινάει έρευνες που ενδεχομένως να καταλήξουν και σε θετικό αποτέλεσμα».

Την ίδια στιγμή σε παγκόσμια κλίμακα οι εξελίξεις είναι σε τεντωμένο σκοινί με τον Αναπληρωτή καθηγητή Σύγχρονης Ιστορίας και Διεθνούς Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να επισημαίνει «Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλης αστάθειας και μεγάλης ρευστότητας και μάλιστα σε ένα μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει και την ευρύτερη γεωπολιτική μας γειτονιά ξεκινώντας από την Ουκρανία πηγαίνοντας στον Καύκασο κατεβαίνοντας νότια στη Μέση Ανατολή στρίβοντας τη Βόρεια Αφρική όλη η περιφέρειά μας φλέγεται με έναν τρόπο, όπως μεγάλη ρευστότητα το είπατε και εσείς με έναν τρόπο υπάρχει και στο παγκόσμιο σκηνικό με αυτά που συμβαίνουν στις Ευρωπαϊκές Πολιτείες με αυτά που συμβαίνουν στο Νεπάλ και δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις υπάρχουν και πολλές άλλες φυσικά αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει κάτι το οποίο θα πρέπει διαρκώς να το έχουμε στο νου μας η Ελλάδα λόγω της θέσης την οποία βρίσκεται, της γεωγραφικής της δηλαδή θέσης, στην πραγματικότητα βρίσκεται στο μεταίχμιο δύο κόσμων ο ένας κόσμος που βρίσκεται στη Δύση δυτικά από εμάς, είναι ένας κόσμος ειρήνης, ευημερίας, ασφάλειας, δημοκρατίας κτλ. υπάρχει όμως και ένας άλλος κόσμος, ανατολικά και νότια μας, ο οποίος είναι κόσμος βίας αστάθειας οικονομικής καχεξίας αναταραχών κτλ. Η Ελλάδα βρίσκεται στο μεταίχμιο μεταξύ της ζώνης της ειρήνης και της ζώνης του πολέμου και αυτό επιβάλλει στην ελληνική πλευρά ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η κυβέρνηση ποιοι βρίσκονται στην εξουσία».